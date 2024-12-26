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抹黑她說「智障」 劉靜怡轟假訊息作戰：綠營居然充滿管爺
賴清德總統提名的7名大法官人選「團滅」，網路流傳「劉靜怡：現在是誰在癱瘓憲法法庭啊？智障」哏圖，大法官被提名人之一的劉靜怡表示，「不要一直把我沒講的話，塞進我嘴裡」、「綠營居然充滿管爺」，是誰在搞假訊息作戰呢？
該則哏圖原始出處，為Threads社群平台1名網友的文章，被其他網友截圖轉分享。經查劉靜怡24日下午原始發文，為轉分享1名批判民進黨的文章，她則寫下，「小朋友真直白 ＃現在到底是誰在癱瘓憲法法庭啊」，並沒有「智障」兩字。
針對網路的抹黑，她今天上午再發文，「我什麼時候說過誰貪汙，是這樣說的人要拿出證據，不是我這個沒說過的人要證明，現在是舉證責任在誰身上都搞不清楚了嗎？」她更指，「政府對人民假訊息作戰」。
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