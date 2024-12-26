抹黑她說「智障」 劉靜怡轟假訊息作戰：綠營居然充滿管爺

賴清德總統提名的7名大法官人選「團滅」，網路流傳「劉靜怡：現在是誰在癱瘓憲法法庭啊？智障」哏圖，大法官被提名人之一的劉靜怡表示，「不要一直把我沒講的話，塞進我嘴裡」、「綠營居然充滿管爺」，是誰在搞假訊息作戰呢？

該則哏圖原始出處，為Threads社群平台1名網友的文章，被其他網友截圖轉分享。經查劉靜怡24日下午原始發文，為轉分享1名批判民進黨的文章，她則寫下，「小朋友真直白 ＃現在到底是誰在癱瘓憲法法庭啊」，並沒有「智障」兩字。