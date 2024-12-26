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吳思瑤批「情緒失控」 劉靜怡反擊霸凌案多、曝總統府秘書長打給她

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
大法官被提名人劉靜怡24日遭民進黨立院黨團封殺。本報資料照片
大法官被提名人劉靜怡24日遭民進黨立院黨團封殺。本報資料照片

大法官被提名人劉靜怡24日遭民進黨立院黨團封殺，當天下午至今持續在臉書轉分享數十篇網友批判此事的評論，並透露遭攻訐抹黑。她今天凌晨再發文，不滿遭質疑「情緒失控」，「所以現在是什麼狀況？」

7名大法官被提名人團滅，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨天以另2名被提名人張文貞、何賴傑為例，她說，雖然沒通過同意權行使，仍都留下動容的奮戰身影，「對於有人還在情緒失控與發洩，就不予置評」。

劉靜怡表示，講不出好理由，乾脆就直接抹黑別人情緒失控啦？「是因為自己霸凌案實在太多，所以特別愛用這術語嗎？還是因為沒有林秉樞陪喝咖啡，自己情緒不好，就反控別人出氣？」她這兩天分別陪兩批學生吃了兩頓大餐，「還接聽了總統府秘書長一通講了十來分鐘的澄清電話，完全感受不到情緒波動耶」。

劉靜怡還說，有某律師學生問她，有沒有遭到羞辱的感覺，她的回答是，其實黨團記者會明顯標舉的「不可批評」標準，應該不是羞辱了她，而是羞辱了其他6位拿到全票的被提名人才是吧？「當然，也可能侮辱到由執政黨支持上任的現任8位大法官」、「自毀社會大眾對憲法法院的信任」。

劉靜怡 吳思瑤 大法官 張文貞 林秉樞 霸凌

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