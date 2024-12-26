劉靜怡遭封殺「大快人心」 管中閔再曝1樂事「今天一定還是個好日子」

台大前校長管中閔前天在臉書寫下「大快人心」，好心情藏不住，昨晚再發文，開心分享「今天一定還是個好日子」。原來是他昨天返家途中，巧遇一群年輕人對他喊「管爺」，一群人開心和他合影；昨晚再在路上先後有5人向他打招呼，「讓我意外又開心」。

大法官被提名人劉靜怡24日被民進黨立委集體封殺，管中閔曾在臉書透露卡管案時遭「劉姓教師」攻擊，外界認為指的是劉靜怡。管中閔當天中午在臉書以紅底白字寫「大快人心，大快人心，大快人心」，抒發心情。

管中閔昨晚再發文，寫下昨天的生活趣事，指他昨天返家途中，經過1家餐廳，剛好一群台大電機系學生聚餐出來，其中有學生喊他「管爺」，當他回頭，其中1人說「真的是校長耶」。於是一群人嘻哈聲中和他合影。「回家後一想，他們年齡還不到我的1/3，歲月真是可怕」。昨晚他從健身房出來，先後有五個人向他打招呼，包括1名未曾謀面的臉友，讓他意外又開心。「今天一定還是個好日子」。