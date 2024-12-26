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府將補提名大法官 朱立倫：綠友友、挺廢死 一定反對

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨主席朱立倫。記者曾原信／攝影
國民黨主席朱立倫。記者曾原信／攝影

立法院行使大法官人事同意權投票，七名被提名人全數遭否決。國民黨主席朱立倫昨表示，國民黨的立場很清楚，任何酬庸、「賴友友」、「綠友友」一律不准通過；因意識形態堅持要廢死的人選，一定反對到底。

朱立倫昨在國民黨中常會表示，大法官是國家公器，何等重要；接下來賴清德總統必須依照新的憲法訴訟法，於兩個月內提出人選，被提名人必須符合民意需求，而不是符合民進黨的需求，希望秉持大法官公正廉明、客觀務實來守護憲法。

適逢行憲紀念日，朱立倫表示，國民黨永遠是憲法守護者，捍衛憲法、同時要讓憲法精神完整落實在各地，他期待十二月廿五日回復成為國定假日，這是對憲法的尊重。

國民黨立委李彥秀說，民進黨團封殺大法官被提名人劉靜怡，這是對賴清德的洗臉，民進黨團用「黨紀」與賴清德對著幹，看似短時間占上風，但以賴清德的性格，「民進黨立委皮要繃緊了」。

中廣前董事長趙少康表示，劉靜怡對民進黨的藏汙納垢說了實話就被封殺，昨天是行憲紀念日，賴清德總統把中華民國憲法當災難，民進黨團把大法官當附隨與政治鬥爭的工具，還不覺得自己有問題。

劉靜怡 大法官 朱立倫 李彥秀 賴清德 趙少康

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