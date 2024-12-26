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王世堅：劉靜怡對英粉是血海深仇

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
民進黨立委王世堅。 圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。 圖／聯合報系資料照片

立法院前天進行大法官人事同意權投票，民眾黨團僅對被提名人劉靜怡投下同意票，民進黨團則是對劉靜怡投不同意票，最終七位大法官被提名人均未通過。民進黨團書記長蔡易餘昨天表示，憲訴法修法後，少數就能否決多數的憲法判決，且黨團內有人對劉靜怡有不同意見，最後民進黨團決議一致投下不同意票。

身兼民進黨中常委的立委王世堅則表示，劉靜怡是自走砲，適合當名嘴，不適合擔任大法官，且劉靜怡曾羞辱謾罵前總統蔡英文，對英粉而言是血海深仇。

蔡易餘說，現有大法官僅八人，民眾黨團僅對一人投下同意票，即便劉靜怡通過，大法官人數不足，憲法法庭依舊不能運作，考量上周五通過的憲訴法修法，只須一人就能夠推翻八人同意的憲法判決，形同少數綁架多數，民進黨團無法同意；再加上有立委認為劉靜怡過去一直批評民進黨，挺不下去，最終由總召柯建銘祭出黨紀處分，保護黨團成員，民進黨團決議一致對劉靜怡投下不同意票。

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