8位大法官仍可暫時處分？學者：綠委誤解

藍白聯手通過憲法訴訟法修法，憲法法庭恐因大法官人數不足停擺。民進黨立委蔡易餘昨天表示，憲訴法現行四十三條文未修，依照現有大法官人數，仍可做出暫時處分裁處，存在釋憲空間。不過，學者認為，綠營立委說法恐有誤解。

依立法院日前三讀的憲訴法修正條文，參與評議的⼤法官⼈數不得低於十⼈；作成違憲宣告時，同意違憲宣告之⼤法官⼈數不得低於九⼈。而第卅條規定適用於憲法法庭依第四十三條為暫時處分之裁定。

民進黨立院黨團表態會針對憲訴法聲請釋憲及暫時處分，不過目前剩八席大法官，恐無法達到修法後規定。

蔡易餘表示，國民黨立委翁曉玲提案原本要修第四十三條，但院會審查此條文時，民眾黨團的修法草案凌駕在翁曉玲提案上，東拼西湊的法條，造成第四十三條文沒有修法，存在釋憲空間，民進黨團一定會想辦法讓憲法法庭可以繼續運作。

雲林科技大學科法所教授楊智傑說，憲訴法新修正的第卅條第四項，有要求暫時處分裁定必須十人以上評議、九人以上同意。和原本第四十三條的現有總額三分之二以上評議、過半同意，這兩條文是一種「疊加」，也就是兩個條文要同時符合，並非兩個條文衝突，也非只適用其中一個條文，而是要兩個規定同時符合，民進黨立委恐有誤解。

翁曉玲說，憲訴法第卅條第四項規定非常清楚，暫時處分之裁定也需要十人參與評議，九人以上同意才能作成暫時處分，請民進黨不要亂解釋法律。