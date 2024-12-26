聽新聞
0:00 / 0:00

8位大法官仍可暫時處分？學者：綠委誤解

聯合報／ 記者林縉明屈彥辰王千豪／台北報導
7位大法官被提名人均被封殺，憲法法庭暫時停擺。圖／聯合報系資料照片
7位大法官被提名人均被封殺，憲法法庭暫時停擺。圖／聯合報系資料照片

藍白聯手通過憲法訴訟法修法，憲法法庭恐因大法官人數不足停擺。民進黨立委蔡易餘昨天表示，憲訴法現行四十三條文未修，依照現有大法官人數，仍可做出暫時處分裁處，存在釋憲空間。不過，學者認為，綠營立委說法恐有誤解。

依立法院日前三讀的憲訴法修正條文，參與評議的⼤法官⼈數不得低於十⼈；作成違憲宣告時，同意違憲宣告之⼤法官⼈數不得低於九⼈。而第卅條規定適用於憲法法庭依第四十三條為暫時處分之裁定。

民進黨立院黨團表態會針對憲訴法聲請釋憲及暫時處分，不過目前剩八席大法官，恐無法達到修法後規定。

蔡易餘表示，國民黨立委翁曉玲提案原本要修第四十三條，但院會審查此條文時，民眾黨團的修法草案凌駕在翁曉玲提案上，東拼西湊的法條，造成第四十三條文沒有修法，存在釋憲空間，民進黨團一定會想辦法讓憲法法庭可以繼續運作。

雲林科技大學科法所教授楊智傑說，憲訴法新修正的第卅條第四項，有要求暫時處分裁定必須十人以上評議、九人以上同意。和原本第四十三條的現有總額三分之二以上評議、過半同意，這兩條文是一種「疊加」，也就是兩個條文要同時符合，並非兩個條文衝突，也非只適用其中一個條文，而是要兩個規定同時符合，民進黨立委恐有誤解。

翁曉玲說，憲訴法第卅條第四項規定非常清楚，暫時處分之裁定也需要十人參與評議，九人以上同意才能作成暫時處分，請民進黨不要亂解釋法律。

大法官 憲法法庭 憲法訴訟法 翁曉玲 蔡易餘

延伸閱讀

憲訴法43條留破綻給綠營凍結？ 學者指恐有誤解

蔡易餘：修憲訴法讓少數能否決多數 同意劉靜怡也難擋

控藍修財劃法是政治綁樁 民進黨團舉一指標：助長炒房

破窗闖議場「迫不得已」 綠委：國民黨要把國會香港化

相關新聞

被說賣台亡國 劉靜怡：提名我 賴總統不也有叛國之嫌

大法官被提名人劉靜怡遭民進黨立法院黨團封殺，於廿四日下午起便不停在社群平台上發難。她在臉書表示，如果總統真的沒有同意這樣...

8位大法官仍可暫時處分？學者：綠委誤解

藍白聯手通過憲法訴訟法修法，憲法法庭恐因大法官人數不足停擺。民進黨立委蔡易餘昨天表示，憲訴法現行四十三條文未修，依照現有...

府將補提名大法官 朱立倫：綠友友、挺廢死 一定反對

立法院行使大法官人事同意權投票，七名被提名人全數遭否決。國民黨主席朱立倫昨表示，國民黨的立場很清楚，任何酬庸、「賴友友」...

王世堅：劉靜怡對英粉是血海深仇

立法院前天進行大法官人事同意權投票，民眾黨團僅對被提名人劉靜怡投下同意票，民進黨團則是對劉靜怡投不同意票，最終七位大法官...

劉靜怡成綠營未爆彈 賴士葆：綠營最傷腦筋如何止息

賴清德總統提名的7名大法官被提名人遭立法院否決，當中被提名人劉靜怡被民進黨立院黨團封殺。劉靜怡因不滿，發文頻頻。國民黨立...

【重磅快評】票投劉靜怡就開除 王義川比賴清德重要？

民進黨立委倒戈投票，7位大法官被「團滅」，最具戲劇張力的是，立院民進黨團總召柯建銘帶頭封殺賴清德總統提名的大法官被提名人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。