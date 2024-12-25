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大法官人事遭封殺 司改會譴責黨意綁架同意權

中央社／ 台北25日電

立法院會昨天進行司法院大法官人事同意權案投票，7名大法官被提名人全遭封殺。司改會今天呼籲總統賴清德盡速重新提名，並譴責黨意綁架同意權，建議開放立委自由投票。

賴總統8月底提名張文貞出任司法院長、姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7人為大法官人選。

立法院會12月24日進行大法官人事同意權案投票，國民黨對7人全部封殺，民眾黨僅對劉靜怡投同意票，民進黨對劉靜怡投不同意票、對其他6名被提名人投同意票，但不敵藍白人數優勢，因此7名被提名人全遭否決。

財團法人民間司法改革基金會今天透過聲明指出，呼籲賴總統盡速重新提名支持司法改革的司法首長，直至此刻司法院正、副院長懸缺，暫由大法官謝銘洋代理院長，但立法院已修正憲法訴訟法，待總統公布後，憲法法庭恐將癱瘓。欠缺正式首長，已使司法政策的推動改革陷入停擺，最後受到傷害的將是人民權益。

聲明提到，為維護審判獨立及人民受公平審判的權利，司法院長應擔負起司法改革的重責，並積極推動司法政策；以目前具有急迫性且亟待改革的議題，包括減輕司法負擔、打擊詐騙與科技偵查、司法人事任命及審議權、國民法官法改革等4大項，尚待司法院研議、規劃並推動。

司改會指出，在司法院長被提名人也遭否決的情形下，代理院長雖可暫代行首長職權，但恐不適合擬定與推動重大司改政策，也無法對改革成敗負責，呼籲賴總統盡速重新提名大法官人選，並順應民間期待，提名支持司改的司法院長人選，使大法官與司法首長人事盡速底定，可以繼續推行司改。

此外，司改會表示，這次的大法官人事同意案，立法院各黨團針對個別人選以「團進團出」方式集體投票，國民黨對7名人選全票否決；民進黨對劉靜怡全票否決而其餘人選全票同意，甚至祭出「跑票就開除黨籍」的最嚴厲手段；民眾黨對劉靜怡全票同意但其餘人選全票否決。

司改會指出，細觀各黨對於投票立場的說明是粗疏不堪，禁不起社會各界的檢視，顯然坐實「只看顏色、立場投票」的批評，對此誠感遺憾至極；就行使同意權的審查程序內容及深度，與過去相比毫無進步，政黨間的惡鬥倒是有過之而無不及；另就表決結果而言，各黨團行使同意權的意向互相交錯，竟使7名被提名人全數未獲通過，跨黨派展現「黨意高於公益」。

司改會表示，先前多次呼籲各政黨開放自主投票，對於大法官被提名人適任與否，每名立委受國民付託，皆應有其獨立判斷適任與否的基準與價值，但各黨團均「團進團出」表示一致同意或不同意，由黨意先決，立委拋棄獨立判斷，有負選民付託。

司改會呼籲，下一波大法官人事同事權的提名及審查，應參考「民間監督司法院大法官人選聯盟」的建議，先全面檢討歷年審查程序的草率，其次是各黨團應開放立委自由投票，並充分檢視被提名人的品德操守、憲政人權理念及學識與專業，萬勿重蹈覆轍，任由人民憲法上的權利繼續遭到黨意所綁架。

大法官

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