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劉靜怡成綠營未爆彈 賴士葆：綠營最傷腦筋如何止息

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統提名的7名大法官被提名人遭立法院否決，當中被提名人劉靜怡被民進黨立院黨團封殺。劉靜怡因不滿，發文頻頻。國民黨立委賴士葆說，綠營現在最傷腦筋的不只是如何因應剛修過的三個法案，更棘手的是如何止息劉靜怡正在冒煙的未爆彈。

賴士葆說，大法官提名人選被藍營全面封殺不是新聞，但是賴清德提名的人選被綠委祭出黨紀團滅才是重磅新聞。劉靜怡被綠委全面封殺，只得到空前的8票新低，引爆熱議，不甘受辱的劉靜怡不改大砲性格，繼續發射砲火，也點名「如果總統真的沒有同意這樣幹，那就自己公開向社會大眾澄清」，還沒有等到賴清德給個說法，連發30篇文，很多是轉貼罵民進黨的文章。

賴士葆指出，過去劉靜怡不只被稱卡管大將，還罵過蔡英文假論文、林智堅論文門、蘇貞昌貪汙、王義川蠢到爆，這回綠委封殺她，是因為她一路罵民進黨。民進黨團總召柯建銘清楚告訴社會，批評民進黨就是犯了天條，不管多專業優秀，罵民進黨的下場就是如此，是否表忠民進黨是投票支持的基本要件。

賴士葆提到，劉靜怡說「如果我是黨團所講的那種戰犯，那麼提名我的賴總統不是也應該有叛國之嫌嗎？」還預告可能寫回憶錄連載奉陪。綠營現在最傷腦筋的不只是如何因應剛修過的三個法案，更棘手的是如何止息劉靜怡正在冒煙的未爆彈。民進黨團幹事長吳思瑤呼籲劉靜怡發言應當要自制，因為國家憲政比個人權位重要，然而劉靜怡沒有當上體制內的大法官，變成體制外的自走砲，根本不受約束。

賴士葆表示，這整件事情不知會否讓賴清德省思，賴清德的專制獨裁不只對在野黨，也及於黨內，賴清德是否仍要繼續持守「朕即天下」的思維與決策模式，不妥協、不溝通。一個號稱民主的國家，竟把大法官當成側翼的一環，讓大法官的釋憲來排解政治的紛擾，讓司法變成替政治效力的工具，憲法法庭停擺不是在野黨造成的，始作俑者是賴清德。請賴清德好好思考，為什麼日前考試院的人事同意權可以順利通過，大法官的人事同意權不能通過？

大法官被提名人劉靜怡遭民進黨立院黨團封殺。圖／聯合報系資料照片
大法官被提名人劉靜怡遭民進黨立院黨團封殺。圖／聯合報系資料照片

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