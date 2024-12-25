【重磅快評】票投劉靜怡就開除 王義川比賴清德重要？

民進黨立委倒戈投票，7位大法官被「團滅」，最具戲劇張力的是，立院民進黨團總召柯建銘帶頭封殺賴清德總統提名的大法官被提名人劉靜怡，柯建銘強勢宣布，「投給劉靜怡就開除黨籍」，理由是劉靜怡一路罵前總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌，甚至羞辱民進黨立委王義川。老柯談話似乎證明，王義川的面子比賴總統人事權重要，如果劉靜怡如此罪大惡極，當初提名的賴總統豈非顢頇無知？

立法院昨天上演大法官人事同意權表決大戰，民進黨出手封殺劉靜怡成為最大爆點，但外界搞不清楚，劉靜怡出局，究竟是不適任或不聽話？

昨天投票前一刻，柯建銘曾致電賴總統表達「國會自主、黨團自主」，賴總統則回稱尊重，連賴系立委林俊憲、郭國文這次都選擇老柯那一邊。柯建銘說，總統的提名，黨團絕對尊重，但提名之後，如何投票，是黨團自主；劉靜怡多次辱罵民進黨，包括罵蔡英文貪汙及論文是假的、蘇貞昌貪汙等；在大法官被提名人審查會時甚至羞辱黨王義川，若黨團再投票給劉靜怡，「不就自己自殺就好」。

蔡政府過去8年完全執政時，民進黨團被戲稱為「橡皮圖章」，任行政權蹂躪；如今賴政府少數執政，「黨團自主」光環碾壓總統府人事權，柯建銘唱反調，讓賴總統彷彿「兒皇帝」，令人瞠目結舌。劉靜怡今天也忍不住隔空喊話，從昨天起不斷出現沒有證據的謠言，將她描繪成「賣台亡國」的戰犯，「如果我是黨團所講的那種戰犯，那麼提名我的賴總統不是也應該有叛國之嫌嗎？」她也揚言，既然採取不斷提油救火的策略，她只好用回憶錄連載奉陪。

柯建銘將劉靜怡貶為一文不值，但總統府秘書長潘孟安今天在立院備詢時卻公開背書，認為劉靜怡適任大法官一職；至於黨政不同調，潘孟安也語多無奈表示，賴總統只希望團進團出，「總統同意有同意的方向」，但每個黨團都有自己的攻防策略。

從潘孟安的語句可見，似乎連總統都有難言之隱。難怪劉靜怡公開喊話，「如果總統真的沒有同意這樣幹，就自己公開向社會大眾澄清，我真的不需要任何人私下向我澄清」。

劉靜怡被封殺，導致大法官可能的唯一「活口」也被滅門，連深綠陣營都有意見。台灣基進高雄市議員張博洋表示，大家花了這麼多力氣和心神，在關注大法官這場投票，結果民進黨團出乎意料投了反對票，投下理由竟然是因為「那個人罵了民進黨」，這種說法他實在是無法接受。

劉靜怡既然一路罵民進黨，代表她一路走來，始終如一，總統府審薦提名劉靜怡階段，黨內就大可以表示反對意見，柯建銘卻在投票前才向賴報告「我要封殺你的人」；即使總統府堅持表達劉靜怡適任大法官，柯建銘也不改其志，連劉靜怡羞辱王義川都拿來當藉口，彷彿一切都是劉靜怡和在野黨的錯誤。

柯建銘表面封殺劉靜怡，實際卻羞辱賴清德，彷彿「老柯」精明算計、運籌帷幄，「賴神」卻識人不明、用人不當，到底誰應該被黨紀處分？萬一以後令不出總統府，一句「黨團自主」就可以打回票，賴總統的人事提名權，誰還敢信賴？