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王世堅：劉靜怡自走砲 不適任大法官

中央社／ 台北25日電

立法院日前進行大法官人事同意權案投票，民進黨團封殺被提名人劉靜怡。民進黨中常委王世堅今天說，劉靜怡是自走砲、適合當名嘴，不適合擔任大法官，且劉靜怡曾羞辱謾罵前總統蔡英文，對英粉而言是「血海深仇」。

立法院會日前進行司法院大法官人事同意權案投票，7位大法官被提名人全數遭封殺；國民黨團對7位被提名人全投不同意票，台灣民眾黨立委僅對劉靜怡投下同意票，民進黨立委則對劉靜怡投不同意票。

王世堅今天在中執會前受訪表示，他不認識劉靜怡，沒有任何私誼；大法官應該個性沉穩、內斂，才能夠讓社會信服，但劉靜怡是自走砲，什麼都要批、想到什麼批什麼、信口開河，可能比較適合當網紅、名嘴，不適合當大法官；台灣法界個性沉穩，有修養、學養俱佳的人選非常多。

王世堅表示，劉靜怡全然不理解蔡英文，蔡英文是台灣有史以來最高票的總統，獲得廣大民意支持，歷練學養一等一，卻被劉靜怡罵到一文不值、一無是處，「妳罵了最高票的蔡總統，等於妳罵了、侮辱了我們全體台灣人民」。對英粉們而言，「當然就是血海深仇」。

王世堅說，他對廢死非常有意見，殺人償命是千古不變的定律，當時中常委都表達對廢死憂心，認為不應該輕言廢死，兼任民進黨主席的總統賴清德也對廢死有意見，但礙於前總統馬英九簽了兩公約，所以政策也要有一貫延續性，賴總統也提到，大法官的人選提名是由提名小組決定，完全都沒有干涉。

王世堅表示，他相信接下來賴總統跟提名小組切磋研究之下，應該還會有一份很完美的名單出現。

民進黨立委賴瑞隆在中執會前受訪表示，劉靜怡應該冷靜一些，當時總統提名她，應該是有一定肯定，但情勢瞬息萬變、這是立院黨團的自主決定，包括當時劉靜怡攻擊蔡英文論文、對前行政院長蘇貞昌影射，黨團內部認為就大法官角色確實有所不宜，經討論後做一致決定。

賴瑞隆說，其他6位被提名人即使被否決掉，所展現出的高度與格局，可以讓劉靜怡深深思考。

大法官

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