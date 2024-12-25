蔡易餘：修憲訴法讓少數能否決多數 同意劉靜怡也難擋

立法院會昨天進行大法官人事同意權投票，7位被提名人中，國民黨全數封殺，民眾黨僅同意被提名人劉靜怡，民進黨團則只對劉靜怡投反對票，7位被提名人全部未通過。民進黨團書記長蔡易餘今天表示，民眾黨僅同意劉靜怡一人，即便劉通過，也無法達到最少須10人參與評議的門檻，且憲訴法修法後，少數就能否決多數，因此民進黨團對劉投下不同意票。

蔡易餘指出，昨天大法官人事同意權案，民進黨黨團在國會自主、黨團自主 的前提之下，投票同意6名大法官的人事，僅對一人表示不同意見。但很遺憾國民黨在全數反對、民眾黨僅同意1人的情況下，否決此次全部的提名，讓憲法法庭進入無法運作的憲政危機。

蔡易餘表示，賴清德總統秉持超越黨派、尊重專業的精神提名大法官人選，昨天民眾黨在僅同意劉被提名人一人的狀況下，憲法法庭還是未達10人參與評議的門檻，無法進行憲法裁判。上周五通過的憲訴法修法通過，只需1人就能夠推翻8人同意的憲法判決，多數的聲音被少數綁架，這件事情我們無法同意，再加上黨團內部對於劉被提名人有不同意見，因此總召柯建銘願意承擔所有罵名，以黨紀作為處分，保護黨團成員，讓民進黨能夠一致對外。

蔡易餘說，憲訴法在翁曉玲、黃國昌聯手惡修之前，只需二分之一的判決門檻就能夠宣告違憲。今年宣告的國會擴權法案違憲，詹森林大法官也在不同意見書中也表達了他的不同觀點，但現如今修惡，在10人出席評議、9人同意才能宣告違憲的制度底下，只要1人就能夠綁架憲法法庭無法作出違憲宣告，是民進黨不能同意的。

蔡易餘強調，這次通過的憲訴法是在表決前一刻才由黃國昌提出，並丟包了翁曉玲的版本。東拼西湊的法條既無法捍衛人民基本權，更導致憲政機關運作窒礙難行。民進黨基於遵守憲法、捍衛憲政機關的運作的立場下，會提出相關司法救濟程序。