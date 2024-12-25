台權會：大法官人選全否決 毀憲政朝野都有責任

立法院會24日進行司法院大法官人事同意權案投票，包括正副院長被提名人張文貞、姚立明在內的7位大法官被提名人全數遭封殺。台灣人權促進會今天說「大法官人選全否決，毀憲政朝野都有責任」，呼籲停止政黨幫派化鬥爭，正視憲政危機。

台權會發布新聞稿表示，這次人事審查結果，已證實各界對於修法將癱瘓憲法法庭的批評。

台權會說明，本應超越黨派權力鬥爭的大法官資格審查，淪為「總統事前未與黨團協商」及「個別被提名人批評本黨立委」的意氣之爭。民進黨黨團雖於投票前強調，大法官人事同意權應回歸專業判準，並以學經歷、專業性與國際視野做為審查標準，呼籲各政黨理性審視大法官被提名人。投票後的記者會，黨團卻以大法官被提名人劉靜怡「一路罵民進黨」等理由，表達不支持。

台權會認為，民進黨團總召此舉與該黨投票前日主張的專業審查原則完全悖反，顯示對議題不同意見者剛愎自用心態，將本應清楚論述的議題批判拉低層次成選邊站。民主社會對公共事務批評與辯論，是維繫健康民主體制的基石。該黨黨團總召發言顯已偏離標榜的民主價值。

台權會指出，兩個在野黨投票過程完全展現「為反對而反對」政治鬥爭邏輯。

台權會解釋，中國國民黨自死刑違憲案後便不停惡意操弄廢死議題、製造社會對立，在審查會跳針要求表態是否支持死刑，全然忽視若成為大法官必須遵守法官對心證揭露的基本法曹倫理，也顯露除了民粹操弄輿論情緒，完全不具專業審查能力。審查過程唯一正面表態支持死刑的被提名人也被否決，除了為反而反，實在無法理解該黨理念。

台權會提到，台灣民眾黨在大法官被提名人資格審查過程中，一方面隨中國國民黨起舞，透過廢死議題操弄民粹情緒，另一方面針對如何判斷個別被提名人適任性的原則問題，始終諱莫如深，顯將立法院同意權行使的重要權力，當作牟取政治資產籌碼。

台權會談及，更重要的是，依民眾黨動議內容修正通過的憲法訴訟法，設定了至少應有10人參與評議，且同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人等門檻，即便憲法法庭達到滿編的15人，這法律也將使憲法法庭難以運作。

台權會強調，這次各黨團行為不僅令未來有志奉獻公職的專業者寒心卻步，更與國家用人唯才理想背道而馳，絕非民主憲政之福。呼籲朝野亡羊補牢，首先補提新大法官人選，再接續就總統、行政權、立法權的憲法職權解決新法對憲政體制的傷害。