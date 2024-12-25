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綠營封殺劉靜怡 趙少康：把大法官當附隨還理直氣壯

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民進黨立委進入議場投票，從民進黨團總召（右）柯建銘的選票中可見，7位大法官中，劉靜怡的欄位被蓋上「不同意」。記者杜建重／攝影
民進黨立委進入議場投票，從民進黨團總召（右）柯建銘的選票中可見，7位大法官中，劉靜怡的欄位被蓋上「不同意」。記者杜建重／攝影

立法院昨天行使大法官人事同意權審查，7名被提名人全遭否決。中廣前董事長趙少康表示，大法官被提名人劉靜怡對民進黨的藏汙納垢說了實話就被封殺。今天是行憲紀念日，賴清德總統把中華民國憲法當災難，民進黨團把大法官當附隨，大法官無視憲政體制，甘願成為民進黨的打手，真是諷刺。

趙少康指出，大法官7名被提名人全被封殺當然剛好而已，但民進黨團用開除黨籍的強烈手段，對劉靜怡投下不同意票，讓她只得到民眾黨的8票同意票，不只人事案無法通過，還遭到羞辱。

民進黨立院黨團總召柯建銘事後受訪理直氣壯說，因劉靜怡「一路辱罵民進黨」，所以黨團決定「卡劉」，柯建銘列出劉靜怡的「罪狀」，是因罵前總統蔡英文與前閣揆蘇貞昌貪汙、蔡英文論文是假的、羞辱綠委王義川「蠢到爆」。

趙少康說，平心而論，劉靜怡對蘇貞昌、蔡英文、王義川的評論都很中肯，只是因為政治不正確，就被民進黨視為寇讎，甚至不惜給賴清德跟蕭美琴難看，都要強力封殺，更可惡的是，柯建銘把大法官當民進黨附隨跟政治鬥爭的工具，還理直氣壯，一點都不覺得自己有問題。

趙少康表示，劉靜怡支持廢死，所以國民黨不同意她出任大法官，而現在的憲法法庭會離民意這麼遠，就是因為大法官都是蔡英文提名，同質性太高，本來大法官就應該有不同意見、不同的意識形態，不同的見解，開會的時候才會有火花；但現在的大法官都支持民進黨，以民進黨意為依歸，所以所有判決都附和政府的立場，成為民進黨法案審查失利的「救濟」。

大法官

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