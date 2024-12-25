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不滿被攻擊「賣台亡國」 劉靜怡：賴總統不也該有叛國之嫌嗎

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
大法官被提名人劉靜怡，被民進黨立委集體封殺。本報資料照片
大法官被提名人劉靜怡，被民進黨立委集體封殺。本報資料照片

大法官被提名人劉靜怡疑不滿遭民進黨立法院黨團封殺，昨天下午至目前連續在臉書發難，持續轉分享網路批判此事的文章，她今天近中午發文「給媒體朋友們」，她表示，從昨天起不斷出現沒有證據的謠言，將她描繪成「賣台亡國」的戰犯，「如果我是黨團所講的那種戰犯，那麼提名我的賴總統不是也應該有叛國之嫌嗎？」

劉靜怡表示，從昨天中午起就有不斷來要求專訪甚至直播的邀約，對她稍有所知的人，應該知道她原則上不會配合不認識者的邀約，「我是不靠媒體營生的人，抱歉了」。

她說，她想講的話、想提供的資料，都會陸續貼在她自己的版面上，「這總該是我的言論自由和資訊傳播自由吧？」媒體想問的問題，「應該去問總統府和民進黨團才對吧？」

劉靜怡表示，尤其從昨天的記者會開始，就不斷講出一堆沒有確切證據的謠言，「應該都是出自自己網軍製作的梗圖吧」，把她描繪成「賣台亡國」的戰犯，「你們有問過嗎？」

她說，國會議員的言論免責權的範圍有這麼大嗎？如果我是黨團所講的那種戰犯，「那麼提名我的賴總統不是也應該有叛國之嫌嗎？」既然採取不斷提油救火的策略，「那我只好用回憶錄連載奉陪啊」。

大法官

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