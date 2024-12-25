劉靜怡嗆賴清德「不需找人私下澄清」 潘孟安認銜命致電提名人

民進黨立院黨團昨否決大法官被提名人劉靜怡，她表示「如果總統賴清德沒同意這樣幹，就自己公開澄清，不需要找人私下澄清」。總統府秘書長潘孟安今證實，他曾銜總統之命打電話給每一位被提名人，但只是致意。

7位大法官被提名人昨全數遭立法院封殺，立法院司法及法制委員會今天審查總統府主管部分預算，潘孟安今赴立法院司法法制委員會備詢。

國民黨立委羅智強質詢時問，擔任大法官的積極資格是否就是不能罵民進黨？潘孟安說，「不對」，劉靜怡是否適任大法官、有何理由拒絕？潘表示，「我認為她合適」。

對於劉靜怡的說法，潘孟安表示，他昨天銜總統之命，逐一向每一位大法官致意，不過私下打電話安慰的人很多，每一位被提名人都接到很多電話。

羅智強詢問，劉靜怡說如果總統賴清德沒同意這樣幹，就自己公開澄清，而民進黨團總召柯建銘說曾致電賴總統、賴也同意。潘孟安表示，賴總統只希望團進團出，「總統同意有同意的方向」。潘孟安強調，國會自主，每個黨團都有自己的攻防策略。

對於民進黨團打破議場窗戶占領主席台，潘孟安說，賴總統沒有下令黨團動員，也不會指揮民進黨團如何作戰，他只請黨團要認真問政，但尊重黨團自主。羅智強追問，賴總統是否鼓動「青鳥」抗爭？潘孟安說，不可能，當天是公民團體的行動。