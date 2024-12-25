綠委拿劉靜怡跟賴清德對幹 藍委：皮要繃緊了

賴清德總統提名的7名大法官人選未獲立法院同意，必須重新提名。當中民進黨立院黨團更封殺被提名人劉靜怡。國民黨立委李彥秀說，這是對賴清德的洗臉，民進黨團用「黨紀」與賴清德對著幹，看似短時間占上風，但以賴清德的性格，民進黨立委要繃緊了。

民進黨團昨日封殺劉靜怡，甚至祭出黨紀，投給劉就開除黨籍。

李彥秀說，昨天大法官人事同意權遭團滅，不僅是全面封殺「史上最爛大法官名單」，更是對賴清德執政7個月的最嚴厲的洗臉。特別是民進黨立院黨團祭出「更大的『黨紀』」，挑戰民進黨主席賴清德的領導威信，其政治後座力遠勝於2008年馬英九監察院長提名，前總統馬英九當時並未兼任黨主席，也無法直接與黨團溝通，即使國民黨當時擁有立院71%席次，時任黨主席吳伯雄也親自到國民黨立院黨團坐鎮溝通 ，最後仍有四人遭到否決。

李彥秀表示，16年後悲劇重演，賴清德黨政大權一把抓，「項莊舞劍、意在沛公」，提名前未溝通，提名後擺姿態，劉靜怡只是替罪羔羊，綠委真正反彈的是賴清德專斷獨裁的領導風格。

李彥秀指出，民進黨一直尋找國民黨、民眾黨合作的破口，民進黨團幹事長吳思瑤事前也一再向民眾黨示好，結果最有機會突破的在野黨合作的破口，被民進黨團的黨紀自己「封死」，更凸顯民進黨團總召柯建銘口中「沒用的8席」，加上柯文哲起訴在即，未來民進黨與民眾黨的合作將更為困難。

李彥秀也說，民進黨上周五才歷經選罷法、憲訴法以及財劃法修法的重挫，如果劉靜怡人事案能順利獲得通過，無疑是對綠營與側翼重要的強心針。民進黨團敲山震虎，也是對行政團隊的一記警鐘，從之前的「外星人內閣」，到現在用黨紀否決劉靜怡的提名，顯然賴清德的行政團隊還把立法院當成橡皮圖章，也引發極大的反彈。

李彥秀強調，民進黨團用「黨紀」與賴清德對著幹，看似短時間佔了上風，但是以賴清德絕不輕言妥協以及愛恨分明的政治性格，民進黨的51戰隊恐怕「皮要繃緊了」，特別是2026年選舉的提名權仍掌握在賴清德手上，「顯然51戰隊對層峰的怒氣已經遠勝於恐懼，對賴清德而言則是相佇會到」，民進黨內茶壺裡的風暴，賴清德能在黨內稱王，還是提前跛腳，2026民進黨內終需一戰，在此之前，派系的傾扎會更為白熱化。