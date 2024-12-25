推薦劉靜怡？陳菊幕僚劉進興否認：大法官不能太走極端

大法官被提名人劉靜怡遭民進黨立院黨團封殺，對於媒體報導，民進黨內部指稱是監察院長陳菊的重要幕僚、前立委劉進興推薦。劉進興昨深夜在臉書澄清，「真是躺著也會中槍，只好出來否認」。

立法院昨天行使大法官人事同意權投票，被提名人劉靜怡遭民進黨立院黨團封殺。對於傳出她是陳菊的幕僚推薦，劉靜怡在臉書表示，「我是台灣法學會推薦給審薦小組的，理事長洪偉勝律師和理監事都可以作證吧？每天喊口號要抵制假訊息的人，到底自己為了收拾殘局是多愛造謠？」

劉靜怡說，解決輿論危機的方式，應該不是發動宣傳系統以不實資訊捏造更多謠言、潑更多髒水吧？

被傳出推薦劉靜怡，劉進興否認，他表示，很多法律人認為大法官適任與否只要考慮「法學素養」，他不贊成。擔任大法官的人不能只懂法學理論，必須要有平衡的心智，對人有同理心，要能夠聽取不同聲音，不能太走極端。

劉進興其實昨天下午就評論劉靜怡遭綠封殺一事，在傳出是他推薦，他再發文，指無法理解為什麼民眾黨立院黨團總召黃國昌能夠說服黨內8票都投劉靜怡，「既然投她，又為什麼不幫她拉國民黨的票？」劉靜怡批評過民眾黨主席柯文哲，要讓民眾黨全票支持劉靜怡不容易。

劉進興推論，劉靜怡與黃國昌交情很深，「黃才可能如此強力挺她，既然挺她，就要讓她過關。黃國昌有兩個方法，或跟綠營交換，或拉藍營的票，但黃都沒有，那他又何必說服白營全票支持？不解，不解。除非他真的被仇綠恨綠沖昏了頭殼，以為柯總召會被他騙」。