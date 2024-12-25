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司法院長提名遭否決 張文貞：已倍感榮幸

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
立法院昨天進行大法官人事同意權投票，司法院正、副院長被提名人張文貞（圖）、姚立明等7人全遭否決。聯合報系資料照片
立法院昨天進行大法官人事同意權投票，司法院正、副院長被提名人張文貞（圖）、姚立明等7人全遭否決。聯合報系資料照片

立法院昨天進行大法官人事同意權投票，司法院正、副院長被提名人張文貞、姚立明等7人全遭否決。張文貞昨天下午在臉書向大眾致意，她表示，謝謝大家的溫暖鼓勵，還說過去這一段時間，有機會跟學養俱優的所有被提名人一起，親身參與台灣的憲政過程，接受大家的指教，已經倍感榮幸。

「成事不必在我」，張文貞表示，我們台灣有的是專業、獨立、自尊、自重的優秀法官、檢察官、律師、學者及專業人員。大家對司法的承擔及愛護之心，不論外在政治過程如何困難，在守護民主憲政及捍衛司法的決心及能力上，從過去到現在，「我們這些真正的法律人，一直都非常努力，也不會有任何改變」。

「憲法是屬於大家的」，張文貞表示，台灣人民的生活，以民主憲政為基石而發展，憲法的影響絲絲縷縷，與我們的生活緊密不可分。同樣的，身為在台灣民主憲政脈絡下的一份子，「我們無論擔任什麼職務，都能為民主憲政的鞏固及推進繼續努力」。

張文貞表示，台灣的憲政發展，最關鍵、也是最讓人珍視的就是我們永遠最有能量的公民團體及公民社會了。好多公民團體及朋友給她的溫暖鼓勵，她深深感謝，這也是大家一起向前走的最大力量。全球對抗民主倒退的憲政力量，從其他國家的實踐來看，就是要靠公民社會與法院的協作。「我們的憲法法庭，有優秀的大法官，在公民社會的協作下，絕對可以有效捍衛司法自主並自我防禦。再次感謝，我們大家一起努力」。

大法官

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