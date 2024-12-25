【即時短評】與其說帶頭造反 不如說柯建銘幫賴清德釋放綠委怨氣

民進黨團昨達成決議，集體封殺大法官被提名人劉靜怡。有人認為，這是民進黨立院黨團總召柯建銘帶頭對賴清德總統唱反調。但與其說是柯建銘帶頭造反，不如說是柯建銘順水推舟，幫賴清德宣洩掉綠委積壓已久的怨氣。

民進黨團集體封殺劉靜怡。柯建銘說，劉靜怡過去一路罵民進黨，因此他事前有致電賴清德總統告知黨團決議封殺，並說明國會自主、黨團自主，強調總統提名後黨團如何投票，這是黨團的事情。

執政黨大黨鞭不惜祭黨紀，率立委集體投下反對票，這一鞭狠狠打臉賴總統；有民進黨支持者看不下去，高喊「換總召」。

但老謀深算如柯建銘，豈不知道這動作引起的政治效應會傷及賴總統的威信，卻還選擇這麼做，甚至不惜祭出黨紀要求所有綠委確實執行不准跑票，柯建銘一人決策的背後，其實是把「逆賴」的責任一肩扛起。

賴清德的剛愎自用早已讓綠委有微詞，原民禁伐補償不編足預算，讓原民綠委對支持者無法交代；反對立院價碼公糧補償幅度，受影響的也是農業縣市綠委；財劃法任由在野宰割，卻硬是阻擋綠委拿出版本喊價。

這次大法官被提名人的廢死立場鮮明，還傳出要動用黨紀迫使綠委支持，更讓部分綠委擔憂會因此被貼上標籤，且提名人選府方未事先派人溝通，強制投票實在投不下去，站在直面民意的第一線，綠委承受極大的壓力。

一路罵民進黨的劉靜怡，也讓柯建銘找到順水推舟的機會。

由於就算劉靜怡獲得民眾黨支持，現有8席大法官加1席，仍無法達到憲訴法修正後至少10位大法官參與評議的門檻，才會讓綠委將計就計，強調「黨團自主」，來表達黨團的「態度」。賴清德也「表達尊重」。

劉靜怡一路罵民進黨，導致無法過關，其實只是柯建銘的說詞，只是要拐個彎凸顯綠委的不滿，並替賴清德找個出口釋放綠委壓力。

因此，表面上看似柯建銘帶頭造反，更深一層看，民意的不滿已經逼得恐賴清德四面楚歌，連黨內都瀕臨失控，柯建銘幫賴清德找出一個讓綠委宣洩的出口，避免潰堤。