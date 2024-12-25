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國會職權修法爭議沒表態遭質疑 劉靜怡：欲加之罪何患無辭

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
大法官被提名人劉靜怡被民進黨立委集體封殺。本報資料照片
大法官被提名人劉靜怡被民進黨立委集體封殺。本報資料照片

大法官被提名人劉靜怡被民進黨立委集體封殺，輿論譁然。劉靜怡在5月的國會職權修法爭議沒有加入連署或表態，她今天上午在臉書表示，據說有學長抱怨此事，因已經在審查推薦程序進行中，「難道這個國家連不表態不發言的自由都不存在了」、「欲加之罪何患無辭」。

劉靜怡據說有學長抱怨她，為什麼在立法院職權行使法修法爭議上沒有加入連署或表態。事實是，當時她已經同意台灣法學會送件給總統府審薦小組進行提名推薦了，在審查推薦程序進行中，「請問我該順從各位先進的期待表態嗎？如果是這樣，是要提醒審薦小組做立場審查甚至忠誠度篩選嗎？那麼，說好的司法獨立和法官不語呢？」

劉靜怡說，更何況，那後來也發展成重大釋憲案了，根據過往經驗，例如年改案和黨產案，不管憲法法庭後來有無指定，但若有任何可能被指定為鑑定人，適合事前參加連署或表態嗎？

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