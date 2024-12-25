劉靜怡遭綠封殺竟因曾罵蔡英文 蘇一峰：選大法官還是犬法官？
民進黨立院黨團封殺大法官被提名人劉靜怡，原因竟是她過去罵民進黨、前總統蔡英文。時常在臉書評論時事的醫師蘇一峰表示，賴總統提名的大法官人選劉靜怡，「現在柯總召又說她罵民進黨，所以要把她當掉，因為她不聽話、會罵民進黨，所以特別用掉一個大法官的名額，來羞辱劉靜怡的嗎？」
民進黨立院黨團總召柯建銘昨天說，劉靜怡過去一路罵民進黨、前總統蔡英文、立委王義川等人，因此祭出黨紀，任何人投同意票給劉靜怡就是開除黨籍，會前也有致電賴清德總統告知黨團決議。
不過，劉靜怡昨在臉書透露「如果總統真的沒有同意這樣幹，那就自己公開向社會大眾澄清，我真的不需要任何人私下向我澄清，因為投票結果已經確定了」。外界解讀是賴清德總統疑似找人私下澄清。
對此，蘇一峰在臉書表示，現在私下找人跟劉靜怡道歉，解釋說這不是總統的意思，「是選大法官還是犬法官？同黨立委比總統還大尾」。
「毀憲滅國害民主死亡的惡法，沒投票的不用任何黨紀處分」。蘇一峰表示，但是總統提名的大法官劉靜怡，若投同意票，就要開除黨籍，斬無赦。綠營眼中讓劉靜怡當大法官比毀憲滅國還嚴重啊，「只要犬法官啊」。
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