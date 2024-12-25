胡采蘋評「劉大砲」、驚訝賴清德提名 劉靜怡反問一句話

大法官被提名人劉靜怡昨遭民進黨立院黨團封殺，引起熱議。財經網美胡采蘋昨在「Emmy追劇時間」臉書粉絲專頁評論，提及她年輕時曾與劉靜怡共事，「這些年劉靜怡已然變成劉大砲，和當初我認識她時有很大不同了」、「我很驚訝賴總統會這麼提」。劉靜怡在臉書表示，「所以采蘋你當年認識我時是怎樣？當年你當我們計劃助理時也不是現在這樣呢」。

胡采蘋說，劉靜怡的法學素養絕對是有資格在大法官這樣的位置上被討論，這些年劉靜怡已然變成劉大砲，「和當初我認識她時有很大不同了，公然羞辱她應該也沒多少人會幫她說話」，就連管中閔都說是大快人心，然而昨天的事情卻是管中閔最討厭的民進黨團的作為。

一開始看到提名人選時，「我很驚訝賴總統會這麼提，我以為是黨內商量過，要和民眾黨交換名單，因此才提劉靜怡」。胡采蘋說，但昨天的結果顯然不是這樣。要否決劉靜怡有很多更好的理由，例如民眾黨不支持其他人選，民進黨也不支持原本設計好要favor民眾黨的名單，政治交換失敗；或者是拿出其他劉靜怡的主張，和民進黨主張有重大相悖的地方，都會是更好的作法。

胡采蘋說，目前國會的亂局其實民眾心中有數，大家也會重新思考行政權和立法權給予不同政黨，造成如此亂鬥僵局，真的是大家想要的嗎？對劉靜怡的否決，用「因為她辱罵民進黨」為由，這是不恰當的，本來民進黨就可以被辱罵，也被辱罵了很多年，這不應該作為否定劉靜怡擔任大法官的理由。

劉靜怡是否適任，胡采蘋說，「應該以她的法學主張為依據」，才能說服大眾。然而一旦動氣，以情緒性的理由去否決，道理就不在我方了。