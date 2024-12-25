陳菊幕僚推薦？ 劉靜怡再批「為收拾殘局是多愛造謠」

立法院昨天行使大法官人事同意權投票，被提名人劉靜怡遭民進黨立院黨團封殺，輿論譁然。劉靜怡之所以被提名，有媒體報導民進黨內部傳是監察院長陳菊幕僚推薦，不過，遭指涉的人士昨晚否認。劉靜怡表示，「我是台灣法學會推薦給審薦小組的，理事長洪偉勝律師和理監事都可以作證吧？每天喊口號要抵制假訊息的人，到底自己為了收拾殘局是多愛造謠？」

劉靜怡昨天下午至今天清晨轉分享多則關於批判民進黨團的文章。她先後發文，「劉靜怡還是劉靜怡，也會繼續做劉靜怡，謝謝各方朋友捎來的關切訊息，大家就別擔心了」、「居然有學妹建議我寫回憶錄了，要從老柯寫起嗎？」

之後她疑向賴清德總統隔空喊話，「如果總統真的沒有同意這樣幹，那就自己公開向社會大眾澄清，我真的不需要任何人私下向我澄清，因為投票結果已經確定了」、「我已經沒有任何牽掛了」。

對於台大前校長管中閔昨天中午在臉書發文嘲諷「大快人心」，還強調3次。劉靜怡並未回應，但她昨晚轉分享學者管中祥的送暖文「劉靜怡仍然是劉靜怡，仍然是我敬重的劉靜怡」，劉靜怡寫下，「這是我唯一在乎的管先生」。

民進黨立院黨團為何封殺劉靜怡，柯建銘昨天表示，劉靜怡過去一路罵民進黨、前總統蔡英文、立委王義川等人，因此祭出黨紀，任何人投同意票給劉靜怡就是開除黨籍，會前也有致電賴清德總統告知黨團決議。