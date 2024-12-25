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學者：少數政府現象 總統有責解決

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
立法院昨進行司法院大法官人事同意權投票，7位被提名人均未獲立法院通過。聯合報資料照
立法院昨進行司法院大法官人事同意權投票，7位被提名人均未獲立法院通過。聯合報資料照

七位大法官被提名人昨均未獲立法院同意，學者認為，這是賴清德總統少數政府的現象，總統跟立法院之間的僵局，唯總統能解。

東吳大學政治系教授蘇子喬說，大法官人事案未獲通過，是總統跟立法院之間的僵局持續存在，結果為預想之中，這是少數政府的現象；當總統提名的人選無法獲得國會多數支持，便會造成如此狀況，這是過去一年以來所有事情的累積，將來還是會發生，僵局須賴清德化解。

前監察委員仉桂美認為，這事對賴清德的領導權威造成影響，但賴清德不會在意，賴心裡有準備，否則不會提出那樣的大法官人事；這次的被提名人政治色彩太重，賴清德也要趁此機會檢視大法官的定位。

台大政治系教授左正東表示，政治對立問題，不分藍綠都覺得嚴重，持續下去將造成政治疏離感，然而，現為民進黨執政，總統有最大的責任，解決國內政治對立的問題。

仉桂美 大法官 賴清德

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