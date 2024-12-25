新聞眼／朝野對立、後院失火 賴蕭領導危機浮現

民進黨立院黨團昨破天荒，集體封殺大法官被提名人劉靜怡。賴清德總統前幾天才說過，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」；言猶在耳，民進黨立委昨天馬上用行動向賴總統證明，何謂「更大的民主」，賴政府執政才七個月，內部領導威信危機已浮現。

本次大法官提名被外界評為「史上最爛名單」，不僅在野黨緊咬這批大法官被指名人多半「挺廢死」，連民進黨自家立委都擔憂，會因此被貼上標籤。有綠營立委更認為，有些被提名人明明有爭議，但在提名前，卻未見賴清德派人與黨團溝通，票實在投不下去；也有綠營立委直言，現在都不能討論，似乎就只能變成投票部隊「被告知」。

民進黨團總召柯建銘面對民進黨團內對大法官被提名人的反彈，也只得安撫，會將這些意見陳報給賴清德；但執政黨高層顯然誤判情勢，小看了民意，未積極處理的結果，就是自家民代直接「造反」了。

民進黨團固然可解釋，在野黨封殺其他六位人選在先，只留下原本設定向在野黨釋出善意人選，並無意義，這屬技術性戰略運用範疇，並非打臉賴總統。

此次提名引發爭議，副總統蕭美琴也難辭其咎。因為她身為大法官提名審薦小組召集人，本該在舉薦人才之際，也為人選把關，並研判在野黨接受的可能性；結果未考量周全，就貿然送進立院，連自家人都不埋單，被狠狠打臉，與其說是對賴清德的不信任投票，其實更是對賴蕭兩人的不信任案，必須引以為誡。

賴清德總統就任以來，朝野對立嚴重，此時「後院失火」，已對賴政府形成內外夾攻之勢，未來雙少數政府在施政上，只會更加艱辛。