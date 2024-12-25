劉靜怡：總統若沒同意這樣幹 應澄清

七名大法官被提名人昨在立法院表決中「團滅」，台大國發所所長劉靜怡只獲民眾黨八票支持，封殺她成「藍綠共識」；民進黨立法院黨團總召柯建銘稱「國會自主、黨團自主」，未全盤接受賴清德總統所提人選，劉在臉書質疑「如果總統真的沒有同意這樣幹，那就自己公開向社會大眾澄清，真的不需要任何人私下向我澄清，因為投票結果已經確定了」。

民眾黨立院黨團昨聲明七名大法官被提名人中只會支持一個人，理由是「此提名人不做民進黨哈巴狗」，投票結果此人就是劉靜怡，獲得民眾黨團所有票數，但國民黨團和民進黨團全投下不同意票。劉靜怡開票後在臉書上說，有學妹建議她寫回憶錄，她標記「要從老柯寫起嗎」。劉也謝謝各方朋友關切，並表示「劉靜怡還是劉靜怡，也會繼續做劉靜怡」。

台大前校長管中閔則是在臉書發文，連寫三次「大快人心」，被外界解讀是劉靜怡被以一○五票的「最高」不同意票封殺有關。管中閔與劉靜怡的宿怨起於二○一八年台大校長遴選案，當年劉靜怡在社群平台上貼出一則廈門大學王亞南經濟研究院經濟學和金融學博士研究生導師名單，驚見管中閔的名字，質疑管過去曾在廈門大學兼職並擔任導師，但事後證實指控均為子虛烏有；管近期則多次在臉書談論當年遴選案始末，稱劉是當年眾多指控的發動者，事後卻從未為造成的傷害表示歉意，「這一切，思之猶有餘恨」。

未獲立院同意的被提名人、最高行政法院審判長王碧芳因明確表態反對廢除死刑，支持警察職權行使，一度被認為有機會過關。王碧芳昨表示，尊重立委的決定。

另位被提名人、政大法律系教授何賴傑廢死立場鮮明，他表示遺憾之餘，臉書上仍重申反對死刑立場。