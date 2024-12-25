觀察站／綠黨團「自主」 恐是未來新常態

綠營間流傳一則故事由來已久，大意是在說笑話比賽中，輪到一位民進黨立委，他只說了一句「民意最大，黨團自主」，語畢全場哄堂大笑。這是過去八年縮影，民進黨立委早成為執政黨橡皮圖章；但昨天大法官人事案投票，黨團一致否決劉靜怡，已打破了此默契，也預告未來府、院、黨團三角互動，將進入新階段。

民進黨團過去八年標榜「使命必達」，從一例一休、軍公教年改、同婚到開放萊豬進口，無論對第一線民代壓力多麼大的法案，只要高層一聲令下，綠營立委們總會戴著鋼盔往前衝，未曾聽聞以「黨團自主」為由，做出和執政團隊不同調決議。

蔡政府執政時期，執政團隊內「金三角」權力結構穩固有兩大主因，其一、民進黨在立院居多數，能取得議事主導權；其二、立院端的立委異議，傳得進府院高層耳裡，這當中「英系」立委扮演重要角色，縱使政策大方向仍要推動，但往往會體諒第一線立委辛勞，也會盡可能提供必要協助。

賴政府就任後，首先是民進黨在國會過半的優勢已不復見，甚至在野聯手過半，民進黨的立院戰線已陷於被動接招劣勢；再加上賴清德總統強勢作風，既缺乏溝通、又要黨內照單全收。兩者加成交互作用下，終於把民進黨團逼上真正落實「黨團自主」的道路。

大法官人事同意權此例一開，不會只是個案，恐會是未來新常態。在政治層面造成的影響會是，民進黨立院黨團在執政團隊中地位，將從過去「什麼都吞」的角色，提升轉變為納入決策圈一環；換言之，賴總統的權力可預期將被稀釋。

政治講究實力，這回民進黨立院黨團「用拳頭說話」，標誌著黨團不再是執政團隊中「最軟的一塊」；賴清德總統在自己人手上栽跟頭，該如何調整執政黨內權力結構，考驗其政治智慧。