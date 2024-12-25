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白挺劉靜怡「不分顏色」 綠祭黨紀約束

聯合報／ 記者林縉明林銘翰王千豪屈彥辰／台北報導
大法官同意權表決後，民眾黨立院黨團說明對劉靜怡投下同意票的理由。記者杜建重／攝影
大法官同意權表決後，民眾黨立院黨團說明對劉靜怡投下同意票的理由。記者杜建重／攝影

司法院大法官人事同意權案昨天投票，民眾黨立院黨團決議支持大法官被提名人劉靜怡，讓劉一度成為唯一有機會獲過半同意的人選，豈料民進黨團一致封殺大法官被提名人劉靜怡，讓劉僅獲難堪的八張同意票。

對於決議封殺劉靜怡，民進黨團總召柯建銘表示，劉靜怡過去一路罵民進黨，因此祭出黨紀，任何人投同意票給劉靜怡就是開除黨籍。國民黨立委王鴻薇質疑，「民進黨打臉賴清德，是要為蔡英文林智堅論文平反吧！」

昨天投票前，國民黨團表態要一致封殺七位被提名人；民眾黨團則決定只讓一位被提名人通過；民進黨團會前未表態，直到媒體透過攝影機看到柯建銘對劉靜怡投下不同意票，民進黨團反對劉靜怡的決議才曝光。

大法官被提名人劉靜怡僅獲八張同意票。本報資料照片
大法官被提名人劉靜怡僅獲八張同意票。本報資料照片

柯建銘指出，昨天黨團會議前，他有打電話給賴清德總統，說明國會自主、黨團自主，並告知黨團的決議。

柯建銘說，劉靜怡過去一路罵民進黨、蔡英文及立委王義川等人，就連審查會時一樣大罵民進黨，所以黨團昨天祭出黨紀，投同意票給劉靜怡的人要開除黨籍，黨團會議很快就達成決議。

民眾黨團原先有意放行一至兩人，直至昨天上午黨團會議才拍板僅同意一人。黨團總召黃國昌受訪時表示，民眾黨團的篩選標準有兩大理由，包括劉靜怡在過去幾年不分顏色，對於執政者的違法濫權行為，總是有勇氣提出直言批判，再加上尊重立法形成的空間，並且也支持國會改革的方向。

據了解，黃國昌過去提倡反媒體壟斷運動，劉靜怡曾代黃國昌發表聲明，甚至聯名投書媒體發表「金錢不能葬送民主」一文。另外，台灣法學會二○二一年召開「法官評定制度研討會」，劉靜怡、黃國昌分別擔任主持人及與談人，被視為兩人有好交情。

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