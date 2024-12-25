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新聞幕後／綠黨團封殺劉靜怡 在3劇本之中

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
立法院會昨天進行司法院大法官人事同意權案投票，連民進黨立委也對被提名人劉靜怡（圖）投不同意票。聯合報系資料照
立法院會昨天進行司法院大法官人事同意權案投票，連民進黨立委也對被提名人劉靜怡（圖）投不同意票。聯合報系資料照

立法院會昨天進行司法院大法官人事同意權案投票，七位被提名人全遭否決，連民進黨立委也對被提名人劉靜怡投不同意票。據了解，綠營沙盤推演三劇本，在野黨僅支持劉靜怡一人也在劇本中，若發生這種狀況，就是擬對劉靜怡投不贊成票，原因除了劉靜怡本身高爭議外，通過也無助於挽救憲法法庭的運作，劉做為向在野黨釋出善意人選的理由已不在。

黨政人士表示，賴清德總統大約是在上午十時左右，民進黨立院黨團大會結束之時、民進黨立委正準備進場投票前，接到民進黨團總召柯建銘來電，告知此事；賴總統獲悉後，以中性態度回應，表達了理解黨團做出此決定，並無主觀表示同意或不同意。

民進黨人士表示，綜合劉靜怡被封殺原因，民進黨立委為何投不下去，主要原因有二：除了黨團就技術面反制在野黨外，另一大主因，則是民進黨立委對支持廢死大法官的不滿，需要有洩壓出口，劉靜怡大砲性格評價兩極，連綠營都曾重話批評過，成了祭旗。

黨團人士表示，黨團沙盤推演時，預設三個劇本：第一種情況最為單純，藍白兩黨全數封殺所有人選，那麼，綠營立委會全數替七位被提名人背書；第二種情況，在野黨同意放行兩位被提名人，憲法法庭達到開會最低門檻，民進黨團自然也會對七位被提名人全數投同意票，但評估這種情況可能性較低。

第三種較為複雜，是在野黨僅同意放行一人，內部評估，以劉靜怡或支持死刑王碧芳機率最高；若僅劉靜怡可能出線，黨團多數認為，劉在民進黨立委內爭議本來就不小，且通過與否，憲法法庭都是開不成，因此傾向封殺；若僅王碧芳可能出線，黨團則要再議。

該人士說，民進黨團昨上午開會時，已掌握民眾黨團僅支持劉靜怡、國民黨團全數封殺的決議，狀況在沙盤推演預擬劇本中，因此未花費太多時間，就達成共識，綠營加入封殺劉靜怡；大黨鞭柯建銘也在決議後，致電賴清德總統，告知黨團此投票意向。

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