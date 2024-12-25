聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨團對劉靜怡投反對票 7提名大法官團滅

聯合報／ 記者唐筱恬蔡晉宇屈彥辰林銘翰／台北報導
柯建銘選票 立法院會昨天進行司法院大法官人事同意權案投票，民進黨團總召柯建銘（右）的選票秀出劉靜怡的欄位被蓋上「不同意」。記者杜建重／攝影
柯建銘選票 立法院會昨天進行司法院大法官人事同意權案投票，民進黨團總召柯建銘（右）的選票秀出劉靜怡的欄位被蓋上「不同意」。記者杜建重／攝影

立法院昨天進行大法官人事同意權投票，司法院正、副院長被提名人張文貞、姚立明等七人全遭否決。民眾黨立院黨團雖對大法官被提名人劉靜怡投下贊成票，但民進黨團全體反對劉靜怡，導致劉僅獲最低的八張同意票。

柯建銘選票 立法院會昨天進行司法院大法官人事同意權案投票，民進黨團總召柯建銘的選票秀出劉靜怡的欄位被蓋上「不同意」（圖）。記者杜建重／攝影
柯建銘選票 立法院會昨天進行司法院大法官人事同意權案投票，民進黨團總召柯建銘的選票秀出劉靜怡的欄位被蓋上「不同意」（圖）。記者杜建重／攝影

府尊重 將進行補提名作業

總統府發言人郭雅慧表示，總統府尊重立法院人事同意權審查結果，但對於此結果，將難以維持司法院及憲法法庭正常運作，表達深切遺憾；賴清德總統考量國家整體運作，將進行補提名作業。

執政黨立委對總統府所提名單投下不同意票，引發各界議論。郭雅慧表示，民進黨團向來黨團自主，黨團上午有致電賴總統，總統出身立院，對黨團自決，他理解也尊重。

司法院前院長許宗力等七位大法官任期於今年十月底屆滿，賴總統八月底提出新任大法官提名名單，包括正、副院長張文貞、姚立明，以及另五位被提名人何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡。

大法官人選得票數 製表／唐筱恬
大法官人選得票數 製表／唐筱恬

藍決議全封殺 白支持一人

昨天上午投票前，藍綠白三黨團各自召開黨團大會討論，國民黨團決議七人全部封殺，民眾黨團一度蓋牌對外稱將放行一位，最後八名白委進場對劉靜怡投下同意票。令各界意外的是，民進黨立委對劉靜怡投下不同意票。

立法院長韓國瑜宣布開票結果，張文貞、姚立明、何賴傑、陳運財、廖福特、王碧芳，均在藍白聯手下以六十二票不同意、五十一票同意，遭否決。劉靜怡在民進黨團也不挺的情況下，有高達一○五張不同意票，僅獲得八張民眾黨團同意票。

劉靜怡過去批評過前總統蔡英文的論文，疫情期間質疑時任衛福部長陳時中。民眾黨團事後說明支持劉靜怡理由，主因是劉在審查前遞交的問卷內容中，明確表態國會改革釋憲結果「有進步空間」，充分展現法學素養與對憲法尊重。

人數不足 憲法法庭恐停擺

民眾黨團總召黃國昌對投票結果也感到訝異，並指此作法不僅是民進黨團狠狠打臉賴總統，更凸顯了一件事就是「敢批評民進黨，就會痛下殺手」。

國民黨團總召傅崐萁表示，藍綠白聯手封殺賴總統提名的大法官人事，如同對賴清德的不信任投票；傅呼籲賴總統學學前總統陳水扁「至少知道尊重朝野」。

目前在任大法官僅八人，立法院上周三讀通過憲法訴訟法修正案，明定參與評議、宣告違憲的大法官分別不得低於十人、九人，如今大法官人數不足，憲法法庭無法評議、判決，能否作出暫時處分裁定，也有疑義。對於總統府表示將補提名大法官，國民黨呼籲賴總統應提出尊重民意與專業、超然客觀的大法官人選。

大法官

延伸閱讀

遭民進黨團封殺！ 劉靜怡喊話賴總統：若沒同意這樣幹就公開澄清

大法官被提名人劉靜怡遭封殺 徐巧芯嘆：民進黨選了王義川的膝蓋

劉靜怡一路罵民進黨遭封殺 王婉諭：政黨不能凌駕國家

劉靜怡僅獲民眾黨8票 若寫回憶錄「要從老柯寫起嗎」

相關新聞

民進黨團對劉靜怡投反對票 7提名大法官團滅

立法院昨天進行大法官人事同意權投票，司法院正、副院長被提名人張文貞、姚立明等七人全遭否決。民眾黨立院黨團雖對大法官被提名...

新聞幕後／綠黨團封殺劉靜怡 在3劇本之中

立法院會昨天進行司法院大法官人事同意權案投票，七位被提名人全遭否決，連民進黨立委也對被提名人劉靜怡投不同意票。據了解，綠...

新聞眼／朝野對立、後院失火 賴蕭領導危機浮現

民進黨立院黨團昨破天荒，集體封殺大法官被提名人劉靜怡。賴清德總統前幾天才說過，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」；言猶...

觀察站／綠黨團「自主」 恐是未來新常態

綠營間流傳一則故事由來已久，大意是在說笑話比賽中，輪到一位民進黨立委，他只說了一句「民意最大，黨團自主」，語畢全場哄堂大...

學者：少數政府現象 總統有責解決

七位大法官被提名人昨均未獲立法院同意，學者認為，這是賴清德總統少數政府的現象，總統跟立法院之間的僵局，唯總統能解。

白挺劉靜怡「不分顏色」 綠祭黨紀約束

司法院大法官人事同意權案昨天投票，民眾黨立院黨團決議支持大法官被提名人劉靜怡，讓劉一度成為唯一有機會獲過半同意的人選，豈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。