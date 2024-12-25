民進黨團對劉靜怡投反對票 7提名大法官團滅

立法院昨天進行大法官人事同意權投票，司法院正、副院長被提名人張文貞、姚立明等七人全遭否決。民眾黨立院黨團雖對大法官被提名人劉靜怡投下贊成票，但民進黨團全體反對劉靜怡，導致劉僅獲最低的八張同意票。

柯建銘選票 立法院會昨天進行司法院大法官人事同意權案投票，民進黨團總召柯建銘的選票秀出劉靜怡的欄位被蓋上「不同意」（圖）。記者杜建重／攝影

府尊重 將進行補提名作業

總統府發言人郭雅慧表示，總統府尊重立法院人事同意權審查結果，但對於此結果，將難以維持司法院及憲法法庭正常運作，表達深切遺憾；賴清德總統考量國家整體運作，將進行補提名作業。

執政黨立委對總統府所提名單投下不同意票，引發各界議論。郭雅慧表示，民進黨團向來黨團自主，黨團上午有致電賴總統，總統出身立院，對黨團自決，他理解也尊重。

司法院前院長許宗力等七位大法官任期於今年十月底屆滿，賴總統八月底提出新任大法官提名名單，包括正、副院長張文貞、姚立明，以及另五位被提名人何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡。

大法官人選得票數 製表／唐筱恬

藍決議全封殺 白支持一人

昨天上午投票前，藍綠白三黨團各自召開黨團大會討論，國民黨團決議七人全部封殺，民眾黨團一度蓋牌對外稱將放行一位，最後八名白委進場對劉靜怡投下同意票。令各界意外的是，民進黨立委對劉靜怡投下不同意票。

立法院長韓國瑜宣布開票結果，張文貞、姚立明、何賴傑、陳運財、廖福特、王碧芳，均在藍白聯手下以六十二票不同意、五十一票同意，遭否決。劉靜怡在民進黨團也不挺的情況下，有高達一○五張不同意票，僅獲得八張民眾黨團同意票。

劉靜怡過去批評過前總統蔡英文的論文，疫情期間質疑時任衛福部長陳時中。民眾黨團事後說明支持劉靜怡理由，主因是劉在審查前遞交的問卷內容中，明確表態國會改革釋憲結果「有進步空間」，充分展現法學素養與對憲法尊重。

人數不足 憲法法庭恐停擺

民眾黨團總召黃國昌對投票結果也感到訝異，並指此作法不僅是民進黨團狠狠打臉賴總統，更凸顯了一件事就是「敢批評民進黨，就會痛下殺手」。

國民黨團總召傅崐萁表示，藍綠白聯手封殺賴總統提名的大法官人事，如同對賴清德的不信任投票；傅呼籲賴總統學學前總統陳水扁「至少知道尊重朝野」。

目前在任大法官僅八人，立法院上周三讀通過憲法訴訟法修正案，明定參與評議、宣告違憲的大法官分別不得低於十人、九人，如今大法官人數不足，憲法法庭無法評議、判決，能否作出暫時處分裁定，也有疑義。對於總統府表示將補提名大法官，國民黨呼籲賴總統應提出尊重民意與專業、超然客觀的大法官人選。