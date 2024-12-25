大法官人選第二波提名 學者籲政黨協商

賴清德總統提名的七名大法官人選未獲立法院同意，必須重新提名。學者建議，不妨學習歐洲國家或南韓，參考國會政黨席次比例分配給各政黨推薦人選；也有學者以法國經驗分析，讓行政權及立法權都有任命機會，才能具備多元聲音。

雲林科技大學科法所教授楊智傑認為，要避免重蹈覆轍有兩種方式。其一，賴總統改提名立場溫和中立，甚至有幾位偏向在野黨的人選，例如考試委員提名方式，但這種方式不保險，因為反對黨可以投票通過其接受的某幾個人而否決幾個不接受的人。

最保險的作法是第二種，學習歐洲國家或南韓，採取政黨協商，參考立院政黨席次比例，分配給各政黨推薦人選，同時透過政黨協商確認彼此推薦的人選都可為他方接受，才能確保新提出的人選可一次順利通過，而不至於通過幾個的同時又被否決幾個。

中興大學國家政策與公共事務所助理教授紀和均說，大法官、考試委員或監察委員等需有專業性、政治性考量，這些考量都是希望能有公正性。賴清德總統會提名至少立場上不要過度反對他的人，但總統提名權與立法院人事同意權彼此是制衡的，倘若提名人選太過親近民進黨，在朝小野大情況下，自然不容易獲得立院藍白多數同意。另外，被提名人必須專業性足以服眾或政治立場不過度鮮明，這樣才有助於獲得立院多數同意。

紀和均舉法國為例，類似我國憲法法庭的機構稱為「憲法委員會」，當中分成兩類委員，一類是「法定委員」，由卸任總統成為當然委員；另一類是「委任委員」九人，三名由總統提名、三名由參議院議長提名、三名由國民議會議長任命，每三年由一人提三名，故任期是交錯的，不容易出現總統提名卻遭國會否決情況，之所以如此設計是希望能讓行政權、立法權都能針對憲法委員會委員有任命機會，才會有多元聲音，憲法委員會的決議也才能為外界信服。