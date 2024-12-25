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釋憲停擺中？法界意見相左

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導
7位大法官被提名人均被封殺，憲法法庭暫時停擺。圖／聯合報系資料照片
7位大法官被提名人均被封殺，憲法法庭暫時停擺。圖／聯合報系資料照片

司法院前院長許宗力等七名大法官十月底任滿，總統提名七名大法官昨遭立法院全部否決，雖修法通過、待總統公布實施的憲法訴訟法明定參與評議、宣告違憲的大法官分別不得低於十人、九人，如今大法官人數不足，憲法法庭無法評議、判決或作出暫時處分的裁定，但也有學者認為若憲法法庭無從運作應例外適用舊法。

東吳大學法律院特聘教授張嘉尹認為，若修法造成憲法法庭停止運作，導致立法院可以決定憲法法庭運作與否的條件，違反權力分立與憲法機關忠誠原則，還侵害人民訴訟權，有高度違憲性。

律師張淵森認為，憲法法庭開會前會就程序問題討論，如果認為新通過的憲訴法對其無拘束力，可直接判決、裁定，聽聞部分律師將對憲訴法新法聲請暫時處分。

憲法法庭應否尊重立法院限制憲法法庭評議人數與門檻，待大法官補足再開庭？抑或是擺脫立法權約制，援引舊法以現有八人進行評議、判決？目前是兩股相左的意見。憲法法庭對此不評論。

憲法法庭是否該擺脫立法權，或尊重立法形成，在司法界是兩股相左意見，憲法法庭目前不評論。

原憲法法庭十五名法官分五個審查庭，七名大法官任滿後僅剩三庭，年紀較輕的大法官尤伯祥身兼兩個審查庭成員。審查庭只能透過一致決來決定不受理聲請案，若審查庭就受理與否未有共識，仍須提交憲法法庭討論。

截至昨天，憲法法庭未結案四四七件，包括受理案件（含主、併案）一四六件，其中一四○件為人民聲請。

大法官 尤伯祥 憲法法庭 憲法訴訟法 許宗力

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