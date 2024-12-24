偏廢死大法官全遭否決 遇害師鐸獎女師家屬：感受到正義曙光

立法院今日否決賴清德總統提名的7名大法官被提名人。師鐸獎女師案受害者家屬張介能透過新聞稿表示欣慰，也提醒總統重新提名時，應考量民意，避免提名過於偏頗或明顯支持廢除死刑者，平衡大法官的組成生態，回歸司法應有的中立與公正。

張介能說，此次表決，國民黨全數否決，民眾黨多數否決，並且唯一保留的一名提名人也因民進黨否決而未能通過。此結果提醒總統在重新提名時，應慎重考量民意，避免提名過於偏頗或明顯支持廢除死刑者，藉此平衡大法官的組成生態，回歸司法應有的中立與公正。

張介能表示，此次表決結果，讓人倍感欣慰；表決過程中，不僅感謝國民黨的全數否決與民眾黨的睿智決策，更感謝上天的眷顧。民眾黨支持的一名提名人因民進黨的否決而未能通過，促成了全數否決的結果。或許這是上天對無辜受害者的代言，讓我們感受到正義的曙光。

張介能指出，「12月17日，我們在立法院與其他家屬一同期待能與提名人面對面對話。然而，提名人們並未出席。作為被害人家屬，我們已盡力從南部北上，希望彼此能有對話、了解與交流的機會，但最終無法如願。對此，我們深感遺憾，但認為已盡人事。」

張介能提到，「12月3日，『只有愛如故』凱道追思活動，是一場充滿意義的和平集會。我們以師鐸獎教師遇害案遺屬的身份號召全台被害人家屬共同訴求，其中包括台南殺警案、新北學生割喉案等案件家屬參與。活動莊嚴、訴求明確，成為集會遊行的典範。這場活動不僅彰顯被害人家屬的聲音，也再度反映司法對被害人權益的嚴重失衡問題。」

張介能說，「我們感謝三大政黨的理性抉擇，也感謝包括高思博、林志豪理事長在內的各方民間團體的協助。今日的結果，不僅是民意的體現，更像是一場天意的眷顧，與12月3日追思活動當天『欲雨還晴』的天氣異曲同工。」

張介能強調，「眾生平等，生命權是人類至高無上的信仰。我們呼籲未來的司法院長必須具備高等法院或最高法院院長等實務經驗，方能勝任其職，絕不能再任命缺乏實務經驗者擔任長期職務。我們希望司法能以公平誠實、尊重生命價值為基石，為每一個受害者及家屬重建信心。最後，再次感謝全台人民的支持與鼓勵，讓我們在這條艱難的道路上繼續堅強前行。」