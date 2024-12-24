大法官提名遭封殺 藍：民進黨選黨意、國民黨選民意

大法官人事同意權遭立院朝野封殺。國民黨今天表示，國民黨堅定對廢死大法官名單，民進黨選擇封殺大法官提名人劉靜怡，理由卻是「劉靜怡過去一路罵民進黨」；但大法官不是民進黨的政黨工具，台灣更不只剩下「綠色選擇」。

國民黨表示，大法官組憲法法庭作為我國最高司法機關，將決定我國司法正義的走向，每一個提名權背後體現都是一種價值，無奈賴清德總統堅持提名的大法官名單均採廢死立場，無視台灣多數民意反對廢死的現實。國民黨選擇否定提名人劉靜怡的理由，是基於對廢死的價值與理念不同，但民進黨卻赤裸裸地將政黨之私置於司法獨立之上，罵過民進黨是唯一的標準，就算是打臉賴清德也在所不惜。

國民黨批評，在民進黨眼中，大法官是提供民進黨操作的工具。在民進黨眼中，大法官是要滿足民進黨政客情緒。在民進黨眼中，大法官是不能批評民進黨政客。更可悲的是，這一名單其實是由賴總統提名，事實證明，現況下賴清德已選擇完全不跟立法院溝通，不只不跟在野政黨國民黨、民眾黨溝通，甚至連民進黨也不溝通了。

國民黨呼籲，民進黨可以否決一個罵過民進黨的大法官人選，卻無法停止人民對民進黨施政的憤怒，大法官不是民進黨的政黨工具，台灣更不只剩下「綠色選擇」。