影／綠委封殺劉靜怡 黃國昌震驚：敢批評民進黨就痛下殺手

在立法院投票表決司法院七位大法官後，民眾黨立院黨團下午說明他們在大法官投票過程中，針對被提名人劉靜怡投下同意票的理由。

黨團總召黃國昌說，大法官做為憲法的守護者，應該要敢於說真話，敢於對抗當權者，同時，大法官也必須要尊重立法院所應該擁有的立法行政空間，不會恣意動用憲法法庭的權利，濫權封殺國會改革的方案。黃國昌表示，在這樣的原則下，台灣民眾黨八位成員團進團出，一致對被提名人劉靜怡投下了同意票。

黃國昌話鋒一轉指出，他非常驚訝的是，在我國史上頭一次出現，執政黨的總統、執政黨黨主席所提出的大法官被提名人，竟然遭到自家立院黨團的封殺。黃國昌表示這樣的作法凸顯出來的，不僅是民進黨立院黨團狠狠的打臉賴清德總統，所散播出更強烈的訊息，就是讓所有的人都知道，在民進黨的眼中，你只要敢批評民進黨，你只要敢說真話，執政黨就會痛下殺手。