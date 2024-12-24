司法院人事全遭否決 總統府：將難維持憲法法庭正常運作

立法院已於24日就司法院正、副院長等大法官被提名人進行投票表決，總統府發言人郭雅慧表示，總統府尊重立法院人事同意權審查結果，但對於此結果，將難以維持司法院及憲法法庭正常運作，表達深切遺憾。

郭雅慧說明，這次司法院人事案大法官被提名人，是總統府透過公開徵才，提名審薦小組公正、嚴謹的遴薦程序，經賴總統通盤考量司法院的憲法職權，充實大法官組成的「專業性」、「進步性」及「國際化」，並「兼顧理論與實務」而提名，被提名人各具深厚法政學識與實務歷練。賴總統感謝被提名人在接受提名後，歷經近四個月所展現的承擔與付出的努力。

郭雅慧進一步表示，司法院為國家最高司法機關，院長綜理院務及監督所屬司法機關，而大法官則組成憲法法庭，審理憲法訴訟法所定案件，缺額多人勢必損及人民權益之保障。為維繫國家憲政體制正常運行，總統將接續進行補提名作業，也期待大法官的人事同意權得以理性、忠誠履行，及時產生繼任人選，俾利司法院早日恢復常態運作，完整發揮憲政功能。