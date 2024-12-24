影／有先電告賴清德 柯建銘：投劉靜怡就開除黨籍

立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，民進黨立院黨團針對大法官被提名人劉靜怡一致投下不同意票。民進黨團總召柯建銘表示，劉靜怡過去一路罵民進黨、前總統蔡英文、立委王義川等人，因此祭出黨紀，任何人投同意票給劉靜怡就是開除黨籍，會前也有致電賴清德總統告知黨團決議。

立法院會今天進行大法官人事同意權案投票前，國民黨團表態要一致封殺7位被提名人；民眾黨團則決定只讓一位被提名人通過；民進黨團事前未表態，直到柯建銘對劉靜怡投下不同意票，表明民進黨團不支持劉靜怡擔任大法官的立場。

柯建銘指出，今天黨團會議前，他有打電話給賴清德總統，說明國會自主、黨團自主，賴總統是立法院出身，當然很清楚也尊重；當初尊重總統的提名權，但總統提名後黨團如何投票，這是黨團的事情。

針對劉靜怡投下不同意票，柯建銘說明，劉靜怡過去一路罵民進黨、蔡英文、王義川等人，就連審查會時一樣大罵民進黨，所以黨團今天祭出黨紀，就是投同意票給劉靜怡的人要開除黨籍，黨團會議很快就達成決議。