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違背教育精神、不構成離校要件 二一學業退學制爭議多

綠委集體封殺劉靜怡 民眾黨團諷：癱瘓憲法法庭

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委進入議場投票，從民進黨團總召（右）柯建銘的選票中可見，七位大法官中，劉靜怡的欄位被蓋上「不同意」。記者杜建重／攝影
民進黨立委進入議場投票，從民進黨團總召（右）柯建銘的選票中可見，七位大法官中，劉靜怡的欄位被蓋上「不同意」。記者杜建重／攝影

立法院會今天進行大法官人事同意權案投票，民進黨立委集體封殺大法官被提名人劉靜怡。民眾黨立法院黨團表示，賴清德總統提名的大法官人選，竟然被多位民進黨立委否決，可見賴總統與民進黨不只癱瘓立法院，同時也正在癱瘓憲法法庭。

立法院會上午行使司法院大法官人事同意權案記名投票表決，人選名單包括司法院長被提名人張文貞、司法院副院長被提名人姚立明，還有大法官被提名人何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡，國民黨團選擇全數封殺，民眾黨團僅放行劉靜怡，民進黨團則否決劉靜怡。

民眾黨立法院黨團稍早發布聲明表示，民眾黨團投票不以個人意識形態作為根據，而是大法官被提名人是否具備足夠道德勇氣，能夠不分黨派、勇於批判掌權者的違法失職行為，不屈從於當道，並且充分尊重國會的立法權限，支持立法形成的空間跟自由，同時支持國會改革的方向。

民眾黨團表示，民眾黨立委根據上述理由行使同意權投票，尤其劉靜怡過去在回答民眾黨團的問卷，充分展現法學素養，還有對憲法的尊重。

民眾黨團也說，劉靜怡被提名為大法官後，仍然勇於針對議題表態，展現超出黨派的態度，相較其他被提名人姚立明、廖福特等，更具有被提名的資格，民進黨立委投得下姚立明，卻對劉靜怡投下反對票，恐怕就是明確表態國會改革釋憲結果「有進步空間」，因而慘遭黨意封殺，更是民進黨立委對賴清德總統提名的不信任投票。

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