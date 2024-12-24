快訊

違背教育精神、不構成離校要件 二一學業退學制爭議多

聽新聞
0:00 / 0:00

王碧芳落馬後受訪：對大法官的想法都已說明

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
大法官被提名人王碧芳未能通過表決門檻，她表示尊重立法委員的選擇。聯合報系資料照片
大法官被提名人王碧芳未能通過表決門檻，她表示尊重立法委員的選擇。聯合報系資料照片

立法院會今天就司法院大法官人事同意權案投票，但7名被提名人無人過關，包括先前表明反對廢除死刑立場的最高行政法院審判長王碧芳，法界扼腕。王碧芳接受本報訪問時表示，個人能力、資歷與對大法官職務的想法都已向立法院說明，能否獲得同意，則尊重立法委員的決定。

原本王碧芳被視為最有可能通過的人選，但疑因她對憲法訴訟法修法的態度與國民黨立委翁曉玲相左，遭封殺，法界不少人為她抱屈。

賴清德總統本次提名台大法學院特聘教授張文貞為司法院長，國會觀察文教基金會董事長姚立明為副院長，政大法律系教授何賴傑、成大法律系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法研所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡等5人為大法官。但立委表決結果，張、姚、何、陳、王、廖的同意票都是51票，不同意票為62票，而劉靜怡僅獲台灣民眾黨8票支持，反對票卻高達105票，等於藍、綠都不願投她。

大法官

延伸閱讀

7大法官被提名人全滅 藍全封殺、劉靜怡只獲白8票連綠都反

大法官人事案連綠委都卡關 7被提名人全軍覆沒

大法官人事權表決 7位全數遭立院封殺

民眾黨唯一支持也無用 民進黨封殺劉靜怡 大法官恐無人通過

相關新聞

偏廢死大法官全遭否決 遇害師鐸獎女師家屬：感受到正義曙光

立法院今日否決賴清德總統提名的7名大法官被提名人。師鐸獎女師案受害者家屬張介能透過新聞稿表示欣慰，也提醒總統重新提名時，...

大法官提名遭封殺 藍：民進黨選黨意、國民黨選民意

大法官人事同意權遭立院朝野封殺。國民黨今天表示，國民黨堅定對廢死大法官名單，民進黨選擇封殺大法官提名人劉靜怡，理由卻是「...

大法官人選全滅 賴總統如何再提名？學者建議政黨協商

賴清德總統提名的七名大法官被提名人，今日全體未獲立法院同意通過，賴總統須再重新提名。有學者建議，不妨學習歐洲國家或南韓方...

遭民進黨團封殺！ 劉靜怡喊話賴總統：若沒同意這樣幹就公開澄清

民進黨團決議封殺大法官被提名人劉靜怡，民進黨團總召柯建銘稱已經致電賴清德總統告知。劉靜怡今天在臉書兩度發文，她表示，「如...

綠委封殺劉靜怡！府遺憾大法官全軍覆沒：賴總統尊重

立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，7位被提名人全遭否決，民進黨立委對被提名人劉靜怡投不同意票，引發關注。總統府發言人郭雅慧表示，民進黨立院黨團向來黨團自主，黨團上午有致電賴清德總統，賴總統出身立院，對黨團自決他理解也尊重。

大法官被提名人劉靜怡遭封殺 徐巧芯嘆：民進黨選了王義川的膝蓋

立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，儘管被提名人劉靜怡獲民眾黨團支持，但民進黨團卻否決，也讓7名被提名人全數落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。