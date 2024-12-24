綠委封殺劉靜怡 王鴻薇：為蔡英文、林智堅論文平反

立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，民進黨團出乎意料，竟集體封殺大法官被提名人劉靜怡。國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，「民進黨打臉賴清德，是要為蔡英文，林智堅論文平反吧！」

國民黨團全數封殺7位大法官被提名人，民眾黨團僅支持劉靜怡，但令人意外的是，民進黨團竟然集體封殺劉靜怡，由於三黨團意見分歧，也讓大法官被提名人全數落馬。

由於劉靜怡昔日多次質疑前總統蔡英文博士論文，認為不應放在國家圖書館「台灣博碩論文知識加值系統」，且她曾批評新竹市前市長林智堅、國安局前局長陳明通的「論文門」事件，王鴻薇說，民進黨全體封殺劉靜怡，打臉賴清德，是要為蔡英文，林智堅論文平反吧！

對於7位大法官被提名人全數落馬，國民黨立委洪孟楷表示，放眼中華民國憲政史上不知是否為首例？但百分之百的不過關，連本來有機會的劉靜怡都因為民進黨團不同意而落馬，甚至是本次最多不同意票的提名人，突顯當初提名時的草率荒謬及酬庸性，連自己人也看不下去。

洪孟楷說，提名的賴清德應當為此次提名造成社會紛擾、動盪向國人致歉，並且負責任的在兩個月內趕快提出真正符合大眾期待公正客觀的人事，這主動權在提名的人手上，提名者有責任跟義務要提出國人可信服的名單，就請先從拒絕廢死的大法官開始著手，不要再跟高達八成民意作對，這才有可能在下一次提名的時候順利通過。

洪孟楷強調，「拒絕廢死大法官」代表著即便是大法官，也要有一定的接地氣及與台灣普世價值相符合的思考邏輯，過去喊了許久的司法改革就是不要有恐龍法官，但一味的提出這種不適任名單，除了酬庸實在看不到任何亮點，這次的全數不同意就是最好的證明。