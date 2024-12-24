影／7大法官被提名人全滅 藍全封殺、劉靜怡只獲白8票連綠都反

立法院會今天就司法院大法官人事同意權案投票，7名被提名人無人過57票門檻。國民黨以「廢死理念」當檢視標準，卻連反廢死的最高行政法院審判長王碧芳也遭「無差別封殺」，但民眾黨放行「廢死」不遺餘力的台大國發所教授劉靜怡，而民進黨不投「敢砲打綠營」的劉靜怡，外界看傻眼。

因7名被提名人全遭封殺，依照新修正的憲法訴訟法，現有的8名大法官將無法作出憲法法庭判決、暫時處分，僅能審查是否受理案件，何時能恢復運作，恐非短期能解。

賴清德總統本次提名台大法學院特聘教授張文貞為司法院長，國會觀察文教基金會董事長姚立明為副院長，政大法律系教授何賴傑、成大法律系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法研所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡等5人為大法官，僅王碧芳出身司法實務界。

劉靜怡是司法機關所「愛用」的學者，包括今年司法節她便以「演算法社會的憲政主義思考：AI時代的人權保障挑戰」為題向法界報告，她也不假辭色地說「個人理念是走向沒有死刑的國家」。但有人質疑她愛抱怨、EQ控管待加強，但也有人緩頰「她只是有特殊觀點」。

劉靜怡在台灣高等法院審理前總統馬英九洩密案時，主張當時立法院院長被認為可能涉及關說，就個案而言，本質難認定屬於「憲法層次」的不同權力部門間產生爭議的事，也不是立法與司法產生任何爭執，如果院際之間任何不當的關說，都能被視為院際爭執，那總統的「權限爭議處理權」也太大了。

當憲法法庭審理黨產釋憲案時，劉靜怡也以鑑定人身分認為黨產條例相關規定不違反法律禁止溯及既往原則、比例原則。她認為，規範標的若是源自於國家資源，即應採取較為寬鬆的審查密度，違背法治國家基本原則而取得累積的不當黨產，司法者在審查黨產條例規定合憲與否時，無提高審查密度之理。

在軍公教年改釋憲時，劉靜怡也主張基於公共年⾦制度是要提供長期性經濟安全保障，但影響公共年金制度支付能⼒的經濟社會條件變動狀況，往往非制度設立之初即能全盤預料並納⼊考量，公共年金制度本質上便必須涵納動態調整的可能性，避免因退撫基金的提撥費率與給付數額一成不變，反對現職、退休者帶來重大損害。

劉靜怡雖獲民眾黨支持，但國民黨和民進黨都對她投下不同意票，她僅獲8票、105票反對，得票數不堪。

不過今天7人名單「全滅」，賴清德總統下回應該選誰？是否聽取在野黨意見，將再掀議論。司法院前院長許宗力推薦的大法官人選除王碧芳外，也包括最高行政法院書記官長張國勳、最高法院書記官長林恆吉、法官蘇素娥，另外台灣高等法院院長高金枝、台南高分院院長黃瑞華、高雄高分院院長簡色嬌高雄、高等行政法院蘇秋津各獲不同單位、有力人士推薦。但賴清德本次僅挑選王碧芳為被提名人。

檢界部分，最高檢察署調辦事檢察官林麗瑩、「澎湖勇檢」吳巡龍兼具實務經驗與學術理論，也曾參與憲法訴訟，過去就獲推薦，但本次賴清德未從檢界尋材。這些遺珠是否可能再獲提名？一切未知。