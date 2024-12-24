劉靜怡遭綠封殺 管中閔寫3遍：大快人心

立法院會今天進行大法官人事同意權案投票，被提名人劉靜怡被民進黨立委集體封殺，7名被提名人無人過關。台大前校長管中閔曾在臉書透露，卡管案時他曾遭「劉姓教師」攻擊，此人對自己國發所的論文抄襲卻視而不見。管中閔今天中午在臉書發文，以紅底白字寫3遍，「大快人心，大快人心，大快人心」。

管中閔日前在臉書引述「大學的脊梁」一書內容指出，當年看到攻擊他的新聞時，瞬間怒火上升，站起來時胸口劇痛，「這一切，思之猶有餘恨」。該名攻擊者當時連續數月，寫一大堆造謠和汙衊他的貼文，作為其他媒體惡意攻擊的資料。而這位在研究室內不停發臉書文造謠、汙衊別人的「劉姓教師」，被提名為大法官，但此人對自己國發所的論文抄襲卻視而不見。

雖然管中閔並未表明針對何事，網友留言，「替天行道」、「現世報」、「正義的一天」、「第一時間就想到管爺」、「替管爺出一口氣」、「公道」、「正義可能會遲到，但絕不會缺席」、「正義的力量」、「又被管爺擊落了，真是報應不爽」。