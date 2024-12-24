影／大法官人事案連綠委都卡關 7被提名人全軍覆沒

立法院會今天上午進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，司法院正副院長被提名人張文貞、姚立明等7位被提名人全軍覆沒。值得注意的是，白營支持被提名人劉靜怡但綠營不同意，因此劉靜怡也慘遭封殺。

前大法官許宗力等7人任期於今年10月底屆滿，賴清德總統8月底提出新任大法官名單。被提名人張文貞出任司法院長，被提名人姚立明出任司法院副院長，另外5位被提名人為何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡。立法院今天上午進行大法官同意權投票。

根據開票結果，大法官兼司法院長被提名人、台大法律學院特聘教授張文貞僅獲得綠營51張同意票，不同意票62票，未過關；大法官兼副院長被提名人、賴清德競選總幹事姚立明以51張同意票，不同意票62票，也遭封殺。

另外5位大法官被提名人，政治大學法律學系教授何賴傑、成功大學法律學系教授陳運財、中央研究院法律學研究所研究員廖福特均、最高行政法院法官兼審判長王碧芳，均遭封殺。

而民眾黨8席立委對台灣大學國家發展研究所教授兼所長劉靜怡投下同意票，不過民進黨團對劉靜怡投下不同意票，最後僅獲得8張同意票，因此劉靜怡也中箭落馬。