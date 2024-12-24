大法官人事權表決 7位全數遭立院封殺

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】大法官包括正副院長張文貞、姚立明等人全部遭到立法院否決！立法院24日進行大法官人事權投票，在國民黨全面封殺、民進黨反對劉靜怡，僅民眾黨贊成下，沒有一個人獲得過半同意選票。正副院長張文貞、姚立明，還有何賴傑、陳運財、廖福特、王碧芳與劉靜怡全都遭到否決。

劉靜怡綠也不挺

總統賴清德此次提名司法院正副院長張文貞、姚立明，還有何賴傑、陳運財、廖福特、王碧芳與劉靜怡等七位大法官被提名人選。國民黨在表決前已表態全面封殺，民眾黨則僅同意1人但投票前先保密，最後開票結果為劉靜怡，但由於國民黨與民進黨都反對，劉靜怡也無法獲得提名。

民眾黨團總召黃國昌在投票前表示，黨團決議是否同意有2項原則，首先是大法官做為憲法守護者，需要有道德勇氣不分黨派，對於掌權者不當違法失職的行為勇於批判，而不是屈從於當權者的意志；其次，大法官對於國會的權限必須要有充分的尊重，支持立法院立法的空間跟自由，同時支持國會改革方向。

多次叮嚀別投錯票

國民黨24日進行黨團會議後，確定將全面封殺此次賴總統提名的大法官，另外，為防止再有藍委投錯票，特地製作選票樣張在會中叮嚀各藍委不要再投錯票。立法院之前進行考試院人事同意權案投票，除民眾黨立委黃珊珊投錯票以外，國民黨立委邱若華、黃仁、無黨籍立委陳超明也都曾投錯票。

國民黨多位立委投票前，還高舉選票喊出「拒絕廢死大法官」口號。民進黨雖然理論上支持7位大法官，但民進黨立院總召柯建銘在投票時，被拍到選票上，劉靜怡的選票是蓋上「不同意」，且開票後民進黨立委們在劉靜怡的選票上也都蓋上「不同意」。

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