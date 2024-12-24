影／立院朝野聯手封殺大法官 傅崐萁：如同對賴清德不信任投票

立法院今日進行司法院大法官人事同意權案投票，7被提名人恐全數遭封殺。國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，藍綠白聯手封殺賴清德總統提名的大法官人事，今日結果如同對賴清德的不信任投票，也呼籲學學前總統陳水扁，至少知道尊重朝野。

傅崐萁說，國家的防腐機制是國會監督，大法官正式否定國會聽證、調查後，造成台灣成為民主之恥，這些大法官在憲法法庭閹割立法院立法的權力，也是閹割全民監督政府腐敗是否有腐敗的跡象。在他、民進黨立院黨團總召柯建銘、民眾黨立院黨團總召黃國昌等，朝野一致、同心協力下，把賴清德總統提名的大法官人事全數封殺，表示一致認為七名大法官被提名人不適格、不適任。

傅崐萁指出，對柯建銘的道德勇氣，敢於對抗賴清德，以民為本，不適當的人就應該封殺。國會必須要有能，人民必須要有權，國會做出的結果形同對賴清德的不信任投票。希望賴清德把手伸出國會，也請賴清德重新提名時，起碼學學陳水扁，雖然陳水扁是貪腐總統，但陳水扁還知道要尊重朝野，大家一起協商，集思廣益，推舉為全民接受的大法官，確保司法最後一道防線如皇后的貞操。

傅崐萁表示，賴清德如果連陳水扁都學不來，今天的結果已清楚告訴賴清德，賴清德已經成為跛鴨子總統，希望重新提名大法官時，以民為本，大家好好坐下來協商，開國是會議，把所有國家未來發展方向做全面討論。