民眾黨唯一支持也無用 民進黨封殺劉靜怡 大法官恐無人通過

立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，國民黨團表態7位被提名人全部封殺不同意，民眾黨團則團進團出，僅支持被提名人劉靜怡；但令人意外的是，民進黨團總召柯建銘竟在劉靜怡的欄位被蓋上「不同意」。據了解，民進黨團決議對劉靜怡投下不同意票。

賴清德總統8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡共7位為司法院大法官人選。立法院歷經公聽會、審查會，今天會願進行司法院大法官人事同意權案投票表決。

國民黨立委率先進到立法院議場投票，於圈票後技術性亮票，一致投下不同意票，高舉選票喊出「拒絕廢死大法官」口號。民眾黨團則表明，僅會同意一個人，未事先公布人選，其餘被提名人均不同意。民進黨團則事前沒有表態。

值得關注的是，民進黨立委最後進入議場投票，從民進黨團總召柯建銘的選票中可見，7位大法官中，劉靜怡的欄位被蓋上「不同意」。