打臉賴清德？大法官人事案 民進黨團封殺劉靜怡

立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，上午9時9分開始投票，預計上午11時截止投票，採記名表決。民進黨立院黨團並未替賴清德總統提名的7位大法官被提人全數背書，黨團決議，封殺被提名人劉靜怡，黨鞭柯建銘投下不同意票，從現場被拍到的綠委票單也可證實，綠委對劉靜怡確實蓋下反對票。

根據總統府提供資料，司法院大法官兼院長被提名人為台灣大學法律學院特聘教授、威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會董事長張文貞；司法院大法官兼副院長被提名人是國會觀察文教基金會董事長姚立明。

除張文貞、姚立明之外，大法官被提名人包含政治大學法律學系教授何賴傑、成功大學法律學系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中央研究院法律學研究所研究員廖福特、台灣大學國家發展研究所教授兼所長劉靜怡。