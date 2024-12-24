大法官人事同意權投票 民進黨投劉靜怡不同意

立法院會今天上午進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，藍綠白再次交鋒。相較於國民黨傾向對7位被提名人全部投下不同意票，民眾黨團今天上午開會討論後，表示8位立委投票將「團進團出、一致投票」方式，並透露「會同意一個人」，但記者會上並未說明會對哪一位大法官提名人投下同意票。而民進黨則對劉靜怡投下不同意票。

9時許，大法官人事同意權案開始記名投票後，國民黨立委首先投票，並在圈票後技術性亮票，隨後並高舉選票喊出「拒絕廢死大法官」口號。相較於國民黨立委投票時表態，民眾黨立委雖沒有喊口號表態，但也採取技術性亮票方式表達立場。