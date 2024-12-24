大法官同意1人保密 民眾黨盼揭弊法三讀

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「民眾黨團只會同意一位大法官，投完票大家就知道是誰了！」民眾黨團24日如此宣布。另外，民眾黨團總召黃國昌宣布，下午會提延會動議，讓《公益揭弊者保護法》三讀通過。另外，民眾黨立委張啓楷



提出，農業部針對公糧收購，只有每公斤提升1.84元，遠低當初主決議的5元，農民將上街抗議、表達不滿。

不過原定8點40分的記者會，因為民眾黨立委們在黨團會議討論熱烈，因此9點才開始。

只會同意1人

黃國昌宣布，黨團將團進團出，只選取一位大法官提名人同意，但因為避免影響各黨投票動向，會等到開票才公布結果。黃國昌強調，大法官需要有不分黨派，並對掌權者實質違法的批判，尊重立法院立法空間與支持國會改革，並作為《憲法》的忠誠守護者。

另外，下午將要審議《公益揭弊者保護法》，黃國昌也宣布將提延會動議，確保24日可將《公益揭弊者保護法》通過，這是民眾黨團本會期最優先法案。

農業部僅增1.84元

另外，農業部原承諾年底提出公糧收購每公斤增加5元的方案，但張啓楷不滿指出，農業部23日提出方案每公斤僅增加1.84元，完全背棄行政院長卓榮泰當時在行政院朝野協商做出的承諾。

因此民眾黨團希望能與卓榮泰直接對話，未來也將嚴格監督農業部預算，還有發動農民上街抗議，呼籲農業部一定要遵守立法院的主決議。

應與在野黨協商人選

有媒體詢問，若大法官與民進黨合作、同意人選，將會讓大法官可以釋憲，讓藍白國會通過法律通通違憲。黃國昌回應說，大法官要違憲宣判需要10人，若同一1人只會有9人，好在新的《憲訴法》規範總統賴清德可於2個月內補提名大法官，執政黨不該剛愎自用，應與在野黨好好協商之後補提名的人選。

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