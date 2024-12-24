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司法院大法官人事案今投票 民眾黨團進團出只放行1人
立法院會今天進行大法官人事同意權案投票，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，民眾黨團一致決議同意一人，理由為大法官作為憲法守護者，必須勇於批判違法失職的行為，而非屈從當權者的意志，同時支持國會改革的方向，結果會清楚地展現在選票。
立法院會上午行使司法院大法官人事同意權案記名投票表決，人選名單包括司法院長被提名人張文貞、司法院副院長被提名人姚立明，還有大法官被提名人何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡等7人。
民眾黨立法院黨團會前舉行記者會，黃國昌表示，針對司法院正副院長及大法官同意權的行使，民眾黨團決定團進團出，一致決議同意一人，理由在於大法官作為憲法守護者，必須要有足夠的道德勇氣，對於不當違法失職的行為，能夠不分黨派勇於批判，而非屈從於當權者的意志。
黃國昌也說，對於立法形成的空間跟自由，大法官必須給予充分尊重，同時支持國會改革的方向。
黃國昌表示，民眾黨團成員做出一致決議，同意一位大法官被提名人，由於國民黨團、民進黨團還在進行黨團會議，為了不影響其他黨團的決定，因此民眾黨團確切的投票結果，選擇清楚地展現在記名選票上。
此外，立法院會上周進行考試委員人事同意權案投票，民眾黨立委黃珊珊未依照決議誤投廢票，民眾黨團處分暫停出席黨團會議2個月，外界也關心其是否按照團進團出投票原則，黃國昌聽聞後則說「當然」兩字。
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