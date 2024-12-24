快訊

違背教育精神、不構成離校要件 二一學業退學制爭議多

聽新聞
0:00 / 0:00

司法院大法官人事案今投票 民眾黨團進團出只放行1人

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院今天將行使7名大法官同意權案表決，民眾黨團總召黃國昌（右三）與黨籍立委舉行記者會表示，民眾黨投票將團進團出，可能只會放行一人。記者潘俊宏／攝影
立法院今天將行使7名大法官同意權案表決，民眾黨團總召黃國昌（右三）與黨籍立委舉行記者會表示，民眾黨投票將團進團出，可能只會放行一人。記者潘俊宏／攝影

立法院會今天進行大法官人事同意權案投票，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，民眾黨團一致決議同意一人，理由為大法官作為憲法守護者，必須勇於批判違法失職的行為，而非屈從當權者的意志，同時支持國會改革的方向，結果會清楚地展現在選票。

立法院會上午行使司法院大法官人事同意權案記名投票表決，人選名單包括司法院長被提名人張文貞、司法院副院長被提名人姚立明，還有大法官被提名人何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡等7人。

民眾黨立法院黨團會前舉行記者會，黃國昌表示，針對司法院正副院長及大法官同意權的行使，民眾黨團決定團進團出，一致決議同意一人，理由在於大法官作為憲法守護者，必須要有足夠的道德勇氣，對於不當違法失職的行為，能夠不分黨派勇於批判，而非屈從於當權者的意志。

黃國昌也說，對於立法形成的空間跟自由，大法官必須給予充分尊重，同時支持國會改革的方向。

黃國昌表示，民眾黨團成員做出一致決議，同意一位大法官被提名人，由於國民黨團、民進黨團還在進行黨團會議，為了不影響其他黨團的決定，因此民眾黨團確切的投票結果，選擇清楚地展現在記名選票上。

此外，立法院會上周進行考試委員人事同意權案投票，民眾黨立委黃珊珊未依照決議誤投廢票，民眾黨團處分暫停出席黨團會議2個月，外界也關心其是否按照團進團出投票原則，黃國昌聽聞後則說「當然」兩字。

大法官

延伸閱讀

大法官人事同意權今投票 民眾黨團：只放行一人

曝民進黨表決財劃法跑4人 黃國昌：51席輸48票國民黨？

柯建銘揭藍拒絕折衷方案 黃國昌批民進黨兩面手法

影／賴清德批3法案 黃國昌反酸：不合他意就搞國會戒嚴

相關新聞

偏廢死大法官全遭否決 遇害師鐸獎女師家屬：感受到正義曙光

立法院今日否決賴清德總統提名的7名大法官被提名人。師鐸獎女師案受害者家屬張介能透過新聞稿表示欣慰，也提醒總統重新提名時，...

大法官提名遭封殺 藍：民進黨選黨意、國民黨選民意

大法官人事同意權遭立院朝野封殺。國民黨今天表示，國民黨堅定對廢死大法官名單，民進黨選擇封殺大法官提名人劉靜怡，理由卻是「...

大法官人選全滅 賴總統如何再提名？學者建議政黨協商

賴清德總統提名的七名大法官被提名人，今日全體未獲立法院同意通過，賴總統須再重新提名。有學者建議，不妨學習歐洲國家或南韓方...

遭民進黨團封殺！ 劉靜怡喊話賴總統：若沒同意這樣幹就公開澄清

民進黨團決議封殺大法官被提名人劉靜怡，民進黨團總召柯建銘稱已經致電賴清德總統告知。劉靜怡今天在臉書兩度發文，她表示，「如...

綠委封殺劉靜怡！府遺憾大法官全軍覆沒：賴總統尊重

立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，7位被提名人全遭否決，民進黨立委對被提名人劉靜怡投不同意票，引發關注。總統府發言人郭雅慧表示，民進黨立院黨團向來黨團自主，黨團上午有致電賴清德總統，賴總統出身立院，對黨團自決他理解也尊重。

大法官被提名人劉靜怡遭封殺 徐巧芯嘆：民進黨選了王義川的膝蓋

立法院會今天進行司法院大法官人事同意權案投票，儘管被提名人劉靜怡獲民眾黨團支持，但民進黨團卻否決，也讓7名被提名人全數落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。